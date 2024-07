La catedrática de la UPNA Eloísa Ramírez Vaquero publica 'Navarra medieval'

PAMPLONA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Historia Medieval de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Eloísa Ramírez Vaquero, miembro también del instituto de investigación I-COMMUNITAS, es autora del libro 'Navarra medieval', editado por Marcial Pons. El objetivo del volumen es plantear una visión de conjunto sobre el periodo medieval navarro.

Como explica Eloísa Ramírez, "desde la publicación de la monografía de José María Lacarra hace más de cuarenta años —todavía imprescindible, pues tenía una visión muy precisa de las cosas y un exquisito rigor de trabajo— la investigación sobre la Edad Media navarra ha tenido una dedicación intensa". "Muchos han sido, y siguen siendo, los proyectos de investigación locales y nacionales; y la presencia reiterada en foros, coloquios, congresos, seminarios, nacionales e internacionales. En publicaciones locales también, por supuesto, pero, sobre todo a escala nacional e internacional", apunta.

Según añade, "ya no hay casi ningún foro de análisis relevante en el medievalismo donde no se considere que los modelos navarros deban estar presentes". "Hay etapas y problemas más atendidos que otros, lógicamente, pero en conjunto se ha avanzado considerablemente en muchos aspectos, tanto desde lo que se considera una nueva historia política y del poder, como en los aspectos sociales, económicos, memoriales, de las mentalidades, etc. Todo esto, en una gran medida, se encuentra en publicaciones de carácter científico y en algunas de alta divulgación. Sin embargo, conviene así mismo plantear una síntesis que incorpore ese cúmulo de trabajos, reflexiones, debates y aportaciones de la investigación. Y eso es lo que aquí se ha pretendido", sintetiza.

RECOPILACIÓN DE MATERIAL DOCENTE Y DE TESIS DOCTORALES

El libro es el resultado de un trabajo que se deriva de dos circunstancias. Así, por una parte, la idea y los primeros esbozos surgen a partir de la actividad docente de Eloísa Ramírez como responsable durante 20 años de la asignatura 'Historia Medieval de Navarra', que desapareció de los planes de estudio con la entrada del Espacio Europeo de Educación Superior. "Me pareció que todo aquel material, y además la experiencia del intercambio de todo ello con los estudiantes de aquellos años, no debía quedar aparcado", explica la catedrática. A eso se añade el trabajo resultante de las tesis dirigidas por ella misma, siempre vinculadas a diversos aspectos del mundo medieval navarro. "Y por todo lo derivado de las de otros colegas, también en estos contextos", apunta.

La otra de las circunstancias referidas es la percepción de la autora de que convenía intentar "una síntesis sólida, que de hecho replantea la periodización del propio período medieval navarro, y que nos situase en un horizonte más actual en cuanto a temas y problemas. Entre otras cosas, es la forma de replantear preguntas, revisar cuestiones, abrir nuevos debates", concluye.

Eloísa Ramírez Vaquero Eloísa Ramírez Vaquero centra su docencia y tareas de investigación en la etapa pleno y bajomedieval. Ha formado parte, o la forma en la actualidad, de grupos de trabajo en diversos proyectos y/o programas de investigación, tanto locales, como nacionales e internacionales. Forma parte de diversos comités de trabajo y asesores de revistas, entre ellos el de las Semanas Internacionales de Estudios Medievales de Estella.

Sus líneas de trabajo se refieren, sobre todo, a los grupos sociales, el mundo urbano, el patrimonio y hacienda regias, así como la consolidación de los resortes de gestión y de poder de la monarquía. En los últimos años se ha centrado especialmente en la historia del poder político, su legitimación y articulación, en particular desde el siglo XII al XIV. También le han interesado otras cuestiones relacionados con el resto de los aspectos de la historia medieval del reino de Navarra, en obras, coloquios y colecciones de investigación académica, así como la edición de diverso tipo de fuentes documentales. De forma paralela a estas ocupaciones, relacionadas con espacios más estrictamente académicos, colabora con frecuencia en otro tipo de obras y actividades, individuales y colectivas, de carácter más divulgativo, dirigidas al público en general, ha informado la UPNA.