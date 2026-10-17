El Centro de Interpretación de la Naturaleza de Elía celebra su Paisaje protegido con un ciclo de actividades

Imagen del centro de interpretación de la naturaleza de Elía. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este 20 de octubre se celebra el Día Internacional del Paisaje, una efeméride que toca de cerca al Concejo de Elía (Valle de Egües) que cuenta con 524,7 ha de 'Paisaje protegido', todo su espacio, incluido el núcleo urbano. Por ello, hasta el 6 de noviembre, el Centro de Interpretación de la Naturaleza de la localidad ha organizado un ciclo de actividades con perspectiva multidisciplinar sobre el valor que tiene ese recurso natural, "no solo para su vecindario, sino para toda para la ciudadanía de Navarra".

Esta programación está financiada por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, a través de un convenio formalizado este año dentro de la Estrategia de Educación Ambiental de Navarra (ENEAS 2030). El CIN de Elía está siendo el eje de diferentes propuestas entre las que hay un foro de reflexión, tres proyecciones, dos sesiones de conferencia y un concierto. Este sábado la cita es, a las 18 horas, la charla sobre geología 'Paisaje inclusivo', con el geólogo y profesor Fran Sanz Morales.

En la web del CIN ya está abierta la inscripción para el primer encuentro del Paisaje Protegido de Elía | Eliako Paisaia Babestuaren I. topaketa, un foro que tendrá lugar este martes 20 de octubre, entre las 10.30 horas y las 18.30 horas en la sede del Centro de Interpretación (calle la Asunción, 6ª). Allí se reunirán "diferentes miradas alrededor de este territorio y de todo aquello que lo hace especial: su paisaje, su patrimonio, las personas que lo habitan y las formas de cuidarlo y gestionarlo". La actividad, gratuita, tiene aforo limitado, por lo que requiere inscripción previa, informan desde el Gobierno de Navarra.

Elía es uno de los cinco espacios naturales de Navarra calificado como 'Paisaje Protegido', en este caso una figura de salvaguarda de ese pequeño paisaje rural, próximo a Pamplona, frente a los procesos de urbanización y transformación del territorio. La Dirección General de Medio Ambiente ha incluido este año 40.000 euros en sus presupuestos mediante un convenio nominativo para ayudar con al concejo a desarrollar, a través de Centro de Interpretación, su trabajo de educación y sensibilización ambiental sobre este patrimonio natural.

PROYECCIONES, ENCUENTROS Y MÚSICA

Los días 20 y 23 de octubre, y 6 de noviembre se proyectarán tres audiovisuales. El primero, dentro de la II Semana del Clima, será un capítulo de 'Hope', la serie sobre soluciones y acción local para un futuro sostenible. Los otros dos serán el mediometraje documental 'Kukuaren kanta', sobre el medio rural de Lerga, y la película 'Lo que queda de ti' (España, 2025, 91'), sobre una mujer que vuelve al Pirineo oscense a hacerse cargo del rebaño de su padre fallecido. Esta última sesión se cerrará con un coloquio-debate con mujeres ganaderas y emprendedoras del medio rural.

También están previstos los días 21 y 25 de octubre, respectivamente los encuentros 'Paisajes y mujeres frente al cambio climático' y 'Paisaje, aves e ilustración científica', este último a cargo de Xabi Esparza, ornitólogo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y Goizane Viedma, bióloga e ilustradora científica. Para cerrar el mes de octubre, el sábado se hará una doble propuesta: una actividad sobre 'Paisaje y voluntariado ambiental', con el equipo de anfibios y reptiles de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, y un concierto con sonidos de la naturaleza a cargo de Alicia Torrea (teclado) y Ander Percaz (guitarra clásica).

LOS CINCO 'PAISAJES PROTEGIDOS' DE NAVARRA

El Paisaje Protegido de Elía se declaró en 2007 mediante una modificación del Plan Urbanístico, a iniciativa del propio Concejo. Esta figura de protección estaba prevista en la normativa de Navarra desde 1996 y los espacios naturales calificado como 'Paisaje Protegido' forman parte del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (MITECO), el registro oficial de los espacios protegidos del país.

El de Elía es un paisaje formado por un territorio principalmente forestal, dominado por pino silvestre, acompañado por robledales, carrascas y vegetación de ribera. Entre los bosques aparecen praderas, matorrales, orlas arbustivas y pequeñas zonas húmedas que forman un mosaico de hábitats de gran interés para la biodiversidad, principalmente por sus pastizales y matorrales de interés comunitario. "El mantenimiento de estos espacios abiertos es uno de los retos de conservación para el concejo y la ganadería extensiva es parte esencial de la gestión del paisaje, ayudando a conservar praderas y claros, frente al avance del bosque", señalan desde el Ejecutivo foral.

Un paisaje protegido, según la normativo foral, es un lugar concreto del medio natural que, por sus valores estéticos o culturales, es merecedor de una protección especial. En Navarra hay cinco, dos de ellos en el Valle de Egües. Son: Montes de Valdorba (desde 2004), Robledales de Ultzama y Basaburua (2006), ambos declarados mediante decreto foral, los dos del Valle de Egüés, Egulbati y Elía (2007) y, el último en el tiempo, las Huertas de Zúñiga (2016). Los de 2007 y 2016 fueron calificados como tales mediante una segunda vía, la modificación del planeamiento urbanístico, por lo que son gestionados por las entidades locales, a diferencia de los dos primeros, de los que se ocupa la Dirección General de Medio Ambiente.