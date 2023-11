Cerca de 200 socialistas navarros participan en un acto del PSOE con Pedro Sánchez en Madrid

PAMPLONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 afiliados y simpatizantes del PSN han participado este domingo en Madrid en el primer acto organizado por el PSOE con Pedro Sánchez tras su reelección como presidente del Gobierno de España. La secretaria general de los socialistas navarros y presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha destacado "el músculo y la unidad que tiene el Partido Socialista" así como "el liderazgo de Pedro Sánchez como motor del mismo".

Chivite ha afirmado que es un "orgullo que Navarra esté representada en el Consejo de Ministros" con la pamplones Elma Saiz, que ha asumido la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. "Elma Saiz es una gran representante de nuestra tierra, una mujer dialogante, con capacidades negociadoras y que sabe acordar", ha destacado. La líder del PSN ha asegurado que Saiz "defenderá los intereses de Navarra, como siempre lo ha hecho".

María Chivite ha valorado positivamente la formación de "un Gobierno progresista en España liderado por Pedro Sánchez, 4 años más de un Gobierno de avances sociales, convivencia y estabilidad institucional".

La secretaria general del PSN ha asegurado que "a Navarra le ha ido bien en esta pasada legislatura con Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España". "El trabajo discreto entre ambas administraciones ha dado grandes frutos para nuestra Comunidad. El 23J la derecha subestimó la fuerza del PSOE pero España dijo no al retroceso, no al pasado y no a la oscuridad. Por el contrario, dijo sí al avance, al futuro y a cuatro años más de progreso", ha explicado.

Chivite ha defendido que "no debemos dar ni un paso atrás en los derechos adquiridos y no vamos a permitir que se blanqueen los mensajes negacionistas de la derecha".

La líder del PSN ha asegurado que el Gobierno de Navarra "comparte el mismo objetivo con el Gobierno liderado por Pedro Sánchez, mejorar la vida de las personas, con unas premisas claras de avance social, convivencia, estabilidad institucional y diálogo entre diferentes".

La socialista ha destacado que el Gobierno de Sánchez "tiene una agenda ambiciosa de estabilidad, progreso y convivencia que permita a España seguir avanzando en el pleno empleo, mejorando el poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores, consolidando el Estado de bienestar y avanzando en la mejora del acceso a la vivienda, propósitos compartidos también por el Gobierno de Navarra".