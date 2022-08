Cerdán (PSOE) aboga por la actual fórmula de Gobierno de coalición en Navarra: "Si suma, no vamos a estudiar otra"

Apuesta por que la conexión ferroviaria con la Y vasca se haga por Vitoria y no por Ezkio

MILAGRO (NAVARRA), 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE y diputado navarro en el Congreso, Santos Cerdán, confía en que, tras las elecciones forales de 2023, se pueda repetir la fórmula de Gobierno en Navarra, con PSN al frente de un Ejecutivo de coalición con Geroa Bai y Podemos, e incluso "con mejores resultados por parte de los partidos". "Si esa fórmula suma, no vamos a estudiar ninguna otra", ha sentenciado.

En una entrevista concedida a Europa Press, Cerdán ha dicho que el Gobierno de coalición en Navarra "en general ha sido positivo". "Con la Presidencia de María Chivite y el Gobierno de coalición, hemos visto que Navarra sigue avanzando, Navarra no se ha paralizado como decían; hemos avanzando en grandes infraestructuras que estaban paralizadas, totalmente paralizadas, algunas sin proyectos y hoy están los proyectos en marcha", ha indicado.

Según ha continuado, "hemos avanzando en algo muy importante, la industria navarra; algunos agoreros anunciaban que Volkswagen se iba a ir de Navarra". "Este Gobierno de Navarra y algunos navarros fuera del Gobierno de Navarra trabajamos mucho para que ese proyecto del coche eléctrico en Volkswagen llegara a buen puerto, como ha llegado", ha aseverado.

Cerdán ha comentado que hubo quienes "estuvieron a punto de reventarlo, haciendo mal uso de la política". "En unos momentos complicados donde la geopolítica y la economía sufren muchas dificultades, la discreción y el trabajo discreto es fundamental. Hemos visto cómo partidos como UPN han intentado reventar unas negociaciones y lo único que hacían era poner en peligro una inversión como el coche eléctrico a Navarra", ha añadido.

POR VITORIA

Por otro lado, sobre el tren de alta velocidad, el dirigente socialista ha sido tajante al afirmar que él, "como miembro del PSN y como Santos Cerdán", apuesta por la conexión del corredor navarro con la Y vasca por Vitoria y no por Ezkio. "El Partido Socialista siempre ha dicho que veía con mejores ojos la opción más rentable y más rápida", ha defendido.

Cerdán ha dicho que tiene que haber un diálogo entre el Ministerio, el Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca y el Gobierno de Navarra para ver cuál de las dos opciones es la que más gusta y la que más rentable puede ser, pero él ha defendido la opción de Vitoria por "coste económico y por rapidez en la ejecución, no en el viaje".

En cuanto al retraso del traspaso de la transferencia de Tráfico a la Comunidad foral, ha comentado que "no sabe exactamente" a qué se debe. "He hablado varias veces con el delegado del Gobierno en estos últimos meses y tiene que estar a punto de que se pueda producir; estoy seguro de que antes de que acabe la legislatura se hará", ha expuesto.

PACTOS EN NAVARRA

Sobre las acusaciones de Navarra Suma de que en realidad en la Comunidad foral gobierna un pentapartito, incluyendo a EH Bildu, el dirigente socialista ha criticado que "éste ha sido su discurso desde el primer día".

Ha expuesto, a este respecto, que "siempre que tengo ocasión le digo a UPN, aunque sé que les molesta y no lo quieren reconocer, cómo llegaron ellos al gobierno en el año 91 de la mano de Herri Batasuna cuando ETA aún asesinaba". "Así llegó UPN al Gobierno de Navarra", ha insistido el diputado socialista.

Preguntado si gobernarían en coalición con EH Bildu en la Comunidad foral, Santos Cerdán ha indicado que "nosotros tenemos intención de revalidar el actual Gobierno que tiene ahora Navarra".

NAVARRA SUMA

Cerdán ha indicado, sobre la posibilidad de que Navarra Suma no siguiera como coalición de cara a las próximas elecciones autonómicas, que recientemente "ha dicho Pérez-Nievas -coordinador de Ciudadanos en Navarra- que la coalición no corre peligro; se puede sumar ahí lo que quede de Ciudadanos, lo que quede de UPN, lo que quede de los tránsfugas, lo que quede del PP...". "No me gusta meterme en asuntos de otros partidos, pero es más que evidente que la coalición Navarra Suma está haciendo aguas por todos los lados", ha expuesto.

Sobre la posibilidad de que el PSN alcanzara pactos con UPN si éste concurriera en solitario a las elecciones, el secretario de Organización del PSOE ha dicho que "no se trata de ir en solitario o no, se trata del discurso y de las políticas de UPN y de lo que está continuamente diciendo, falseando la situación de Navarra, tanto en Navarra como en el exterior, hablando de una Navarra irreal y hablando mal de su propia Comunidad".

En este sentido, Cerdán ha indicado, sobre quienes acusan al Gobierno foral de seguir en todo las políticas de Pedro Sánchez, que "aplicar lo que aprueba un Gobierno no es un seguimiento, no sé a qué se refieren, pero si hacer seguimiento es trabajar por que el tren de alta velocidad llegue antes a Navarra porque lo paralizaron los gobiernos del PP, o por que la segunda fase del Canal de Navarra por fin la pongamos en marcha porque la paralizaron los gobiernos del PP, o por que se trabaje en que la A-15, la conexión de Navarra con Madrid por carretera, sea una realidad porque cuando llegamos al Gobierno de España yo mismo fui al Ministerio y no había ni proyectos para esas carreteras y que hoy se están terminando; ¿eso es hacer seguidismo?, pues hacer seguidismo por el bien de Navarra".