Chivite advierte del "riesgo de involución" en la lucha contra el cambio climático en la Unión Europea

PAMPLONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha advertido del "riesgo de involución" en la Unión Europea respecto a las medidas para combatir el cambio climático y ha destacado que "Navarra va a defender aquí y en Europa un mundo más sostenible y más saludable para todos".

Preguntada por los periodistas si le preocupa que la nueva composición del Parlamento Europeo tras las elecciones del 9 de junio pueda "comprometer" las políticas de movilidad eléctrica, Chivite ha reconocido que "ciertamente es una cuestión que nos preocupa porque, además, lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica, con la fabricación del vehículo eléctrico que vamos a tener en Volkswagen a partir de 2026, sabemos que es una movilidad mucho más sostenible, que contribuye a mejorar la calidad de nuestro medio ambiente".

Por ello, ha insistido en que "Navarra va a seguir defendiendo esa manera de movernos, no solo con el vehículo eléctrico, sino también a través de una movilidad sostenible y hacer también ciudades más amables con la bicicleta y más seguras para nuestros hijos".

La presidenta ha hecho estas declaraciones después de participar en la jornada de movilidad sostenible 'Biciactívate', que se desarrolla este sábado en el Auditorio Baluarte de Pamplona.

María Chivite ha destacado que con jornadas como esta "lo que queremos es promocionar, revisibilizar y poner en valor una movilidad más sostenible y más saludable". "Más sostenible porque no contamina y no utiliza energías fósiles", y "más saludable por el ejercicio físico" y "porque no contaminamos el aire que respiramos", ha destacado.

"Con este tipo de iniciativas y otras muchas que está haciendo el Gobierno, lo que queremos promover es una movilidad más sostenible. Lo hacemos con 20 millones de euros para carriles bici, con ayudas para arreglar las bicicletas, con ayudas para la compra del vehículo eléctrico, con ayudas también para establecer puntos de recarga...", ha enumerado.

"Esto forma parte de esa Navarra de calidad de vida, que quiere cuidar su medioambiente y promocionar la salud de sus ciudadanos", ha subrayado.