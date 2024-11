Chivite apuesta por la "política útil" y "defender la democracia" ante "el auge de la desinformación y la ultraderecha"

PAMPLONA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha apostado por la "política útil" y "defender la democracia" que "está siendo amenazada por el auge de la desinformación unida al crecimiento de la ultraderecha".

Chivite, que encabeza la delegación socialista navarra en el 41º Congreso Federal del PSOE, que se celebra en Sevilla este fin de semana, ha señalado que esta cita "llega en un momento de grandes desafíos políticos y sociales" y ha asegurado que "somos el partido que más se parece a la España actual, por eso debemos hacer un refuerzo de la estructura ideológica del partido para afrontar los retos futuros".

La dirigente socialista ha destacado que en este Congreso "se van a poner encima de la mesa soluciones a los principales problemas de la ciudadanía" y "los avances como se ha demostrado, siempre vienen adelantando por la izquierda". En este sentido, ha abogado por centrarse en la "política útil y en defender la democracia" que "está siendo amenazada por el auge de la desinformación unida al crecimiento de la ultraderecha".

La secretaria general del PSN ha afirmado que el PSOE "está fuerte en torno a Pedro Sánchez", que será ratificado como secretario general del partido. "Navarra tiene más peso que nunca dentro de la dirección federal del PSOE" y en este Congreso "seguiremos defendiendo y apostando porque Navarra siga así", ha recalcado.

Chivite ha censurado el "acoso personal" que está sufriendo el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, de quien ha asegurado que "es una persona absolutamente discreta que jamás ha tenido protagonismos personales y su trayectoria le avala".

"España es un muro de contención frente a la ola extremista que ya azota otros países y que solo trae involución, retrocesos y recortes", ha manifestado, para animar a "combatirla con trabajo, unidad y democracia" para seguir siendo "referente de la socialdemocracia en todo el mundo".

"Las y los socialistas somos más necesarios que nunca", ha resaltado Chivite, que ha subrayado que en este Congreso "debemos sentar las bases ideológicas que expliquen a la ciudadanía que apostar por la socialdemocracia es apostar por la política útil, por resolver los problemas reales de las personas, reforzar nuestro Estado de Bienestar y enfrentar con valentía y ambición reformas necesarias en nuestro sistema de salud, vivienda y convivencia".

El PSOE, ha asegurado, está "fuerte y unido entorno a la figura de Pedro Sánchez" y "dispuesto a afrontar el futuro como lo ha hecho en sus más de 140 años de historia, poniendo a las personas en el centro de la acción política". El PSOE es "vanguardia del progresismo y garante del Estado del Bienestar", ha concluido.

CERDÁN REIVINDICA "MÁS POLÍTICA" ANTE EL "TSUNAMI REACCIONARIO"

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha reivindicado "más y mejor política" para hacer frente al "tsunami reaccionario que recorre el mundo". Ha advertido de que "afrontamos tiempos oscuros, con una ola ultra que recorre el mundo y a la que la derecha clásica ha decidido no hacer frente" y que "no va de valores, no va de principios o de ideas; va de privilegios".

Cerdán ha defendido que "la política de verdad es la diferencia entre la democracia y la tiranía, el bien común o el sálvese quien pueda, entre la verdad y la mentira". "La máquina del fango y del odio de la oposición no ha parado de funcionar a pleno rendimiento, enfrentando ciudadanos y territorios", ha criticado.

El socialista ha considerado que este Congreso "es una oportunidad para renovar y actualizar el proyecto político socialista y seguir construyendo una sociedad mejor, más libre e igualitaria, más feminista y democrática". Y ha asegurado que el PSOE "está listo para seguir trabajando por una España" que "marcha, que avanza y que adelanta por la izquierda".

Cerdán ha afirmado que "van a por nosotros porque representamos todo lo que desprecian: justicia social, equidad, lucha por la igualdad de oportunidades, por la igualdad de género". "Representamos el diálogo, la diversidad, el progreso y el respeto al que piensa y siente diferente", ha insistido.

Ha destacado que el PSOE "demuestra que las adversidades se pueden afrontar de otra manera, protegiendo a la gente, reforzando lo público". Así, ha afirmado que "allí donde haya un gobierno progresista, habrá un lugar para la esperanza".

Santos Cerdán ha animado a la militancia a "sentirse orgullosa de un partido centenario cuyo recorrido va en paralelo al de la conquista de los derechos y las libertades de nuestro país y que ha impulsado todos y cada uno de sus grandes avances y transformaciones". "Todavía queda mucho por hacer y muchos logros por alcanzar. Tenemos el tiempo, el proyecto, el equipo y el liderazgo necesario", ha remarcado.