Chivite asegura que Sánchez "se va a mover en el marco constitucional" en el proceso de investidura

PAMPLONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha asegurado que "el marco en el que se van a mover" el Partido Socialista y el presidente en funciones del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el proceso de investidura "es el marco constitucional".

"Estos son los resultados electorales. Y esto es la pluralidad de España, reconocida en esos resultados electorales. Y con esto, desde la política, tenemos que tejer alianzas y buscar mayorías, porque no le podemos volver a decir a la ciudadanía 'te has equivocado'. Ahora bien, teniendo claro cuál es el marco, el marco constitucional", ha señalado este martes, en declaraciones a RTVE recogidas por Europa Press.

Preguntada por una posible ley de amnistía, Chivite ha indicado que "no puedo opinar sobre una ley que no existe". Por otro lado, ha añadido que "lo mismo que pienso que no hay una viabilidad de una Cataluña independiente, también pienso que España no se puede permitir tener a una Cataluña continuamente soliviantada". "Por lo tanto, el arte de la política también es tejer e intentar involucrarlos en un proyecto que es común, que es un proyecto de país. Por lo tanto, en esa línea, la política con mayúsculas, es el ejercicio que tenemos que utilizar. Y nuestro marco es el marco constitucional", ha subrayado.

También ha afirmado estar "un poco cansada de que la derecha, siempre cuando está en la oposición, lanza esos mensajes de 'se vende España' o 'España se rompe'". "Yo recuerdo aquella manifestación en Navarra del año 2007 que 'se vendía Navarra' y todo fue una mentira. Por lo tanto, menos soflamas, más altura de miras, más utilización del diálogo dentro del marco constitucional. Y construyamos puentes, que construir un proyecto común creo que tiene que ser el mayor objetivo de la política", ha dicho.

VOLKSWAGEN NAVARRA

En cuanto a Volkswagen Navarra y el anuncio de que a partir del segundo trimestre 2024 y hasta finales de 2025 se producirá una disminución de la necesidad de personal de 400 trabajadores, Chivite ha indicado que VW Navarra "está en estos momentos en una posición de transición, ha apostado claramente por la fabricación del vehículo eléctrico, cuestión que es muy buena noticia para nuestra comunidad". "Tenemos otras comunidades vecinas, concretamente Castilla y León, por ejemplo, cuyas fábricas de automóviles no son de la misma marca, no van a fabricar vehículos eléctricos. Por lo tanto, no sé qué futuro les espera. Entonces estamos en ese momento de transición", ha asegurado.

Ha añadido Chivite que "Volkswagen ha anunciado la mayor inversión que se ha anunciado jamás en Navarra, más de mil millones de euros, para hacer esa transición del vehículo de combustión al vehículo eléctrico", y que "siempre que hay cambios de modelo, de fabricación, la fábrica atraviesa por un periodo valle" donde se tiene que "compatibilizar las nuevas inversiones con la fabricación". "Esperemos que ese valle se pueda transitar lo menos doloroso posible, y ahí están los sindicatos con el comité de empresa intentando llegar a un acuerdo", ha remarcado.

Además, ha destacado "el compromiso por parte de la empresa de una fabricación de 350.000 vehículos al año cuando ya esté totalmente el vehículo eléctrico, y esto es el 100% de la capacidad de producción de la empresa". "Por lo tanto, un periodo de transición para un futuro de 100% del empleo. Ahora bien, tenemos que procurar, y ahí siempre ha habido acuerdos buenos entre la dirección y el comité de empresa, que esas salidas sean lo menos traumáticas posible", ha subrayado.

En cuanto a la opción de posibles contratos relevo, ha señalado que esta cuestión "depende del Gobierno de España, pero siempre desde el Gobierno de Navarra hemos tenido reuniones con el Ministerio para que apoye esta medida, de cara a hacer esa transición". "Son gente de determinada edad que sale, pero a la vez incorporamos gente nueva. Yo creo que esa sería la mejor salida y desde luego el Gobierno de Navarra estará apoyando también al comité de empresa y a la empresa en su conjunto para que se pueda ampliar lo que tiene que ver con los contratos relevos y garantizar así el empleo", ha asegurado.

LISTAS ESPERA

Por otro lado, en referencia a las listas de espera, Chivite ha indicado que el departamento de Salud apuesta por "hacer una reorganización de los servicios y actuar también en las agendas de los profesionales". "Aquí no hay recetas mágicas, ni son dos actuaciones puntuales sino que el planteamiento es un plan integral de actuación", ha reivindicado.

Según ha añadido, "a mí me preocupan no tanto las personas que esperan sino cuánto esperan esas personas, que eso es lo que realmente supone un detrimento de la calidad de la prestación". "El compromiso del Gobierno y del consejero en primera persona es que en estos seis primeros meses de legislatura se va a actuar en las listas de espera y vamos a ver mejoras", ha asegurado Chivite, que ha añadido que hay "un plan integral que va más allá" de peonadas, derivaciones e incluso actuaciones en la agenda de los propios profesionales, entre otras cosas.

FONDOS EUROPEOS E INFRAESTRUCTURAS

En referencia a la gestión realizada por parte del Gobierno de Navarra en relación con los fondos europeos, ha apuntado que "la planificación que el propio Gobierno tiene es que vamos a llegar a ejecutar para el 31 de diciembre del año 2023" los fondos en su totalidad.

"Esto es algo nuevo que nos ha tocado gestionar, no sólo al Gobierno de Navarra, sino a todos los gobiernos, tanto al Gobierno de España como a los gobiernos autonómicos, y efectivamente tuvimos que ponernos en marcha rápidamente porque los tiempos apremiaban. Pero como digo, el 31 de diciembre podremos decir que hemos hecho un buen aprovechamiento de esos fondos europeos", ha remarcado, tras añadir que "estamos en tiempo" de poder "cumplir con esa calendarización que tenemos".

En cuanto a infraestructuras como el TAV, el Canal de Navarra o la conexión con Madrid por la Autovía de Navarra, ha señalado que "se van a hacer realidad esta legislatura". En concreto, Chivite ha asegurado que "al menos uno de los tramos" del TAV, el de Castellón-Campanas, estará "finalizado" antes de terminar la presente legislatura. De la segunda fase del Canal de Navarra ha apuntado que "el plazo de finalización es el año 2028, pero las obras estarán más que avanzadas en esta legislatura". Finalmente, en relación a la Autovía de Navarra, ha dicho que "lo que tuvimos que hacer fue sacar del cajón el proyecto que había del año 2012, que estaba en el cajón, para actualizarlo y también para licitarlo en esta misma legislatura".