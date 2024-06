Chivite desea que mañana "no nos despertemos en un pasado nostálgico sino en un futuro de progreso"

PAMPLONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha deseado este domingo que, tras la jornada de elecciones al Parlamento europeo, "solo deseo que mañana no nos despertemos en un pasado nostálgico sino en un futuro con esperanza y de progreso".

Chivite ha realizado estas declaraciones tras votar a las 10.30 horas en la escuela infantil de Gorráiz y ha esperado que la jornada transcurra con "absoluta tranquilidad y normalidad, como así ha ocurrido con la constitución de las mesas electorales".

La presidenta navarra ha deseado que en esta jornada electoral haya una "amplia participación" porque "en Europa se decide un altísimo porcentaje de la normativa que nos afecta en nuestro día a día". "Que haya una alta participación también garantiza la legitimidad de las instituciones", ha expuesto.

Chivite ha recordado que hasta las 23 horas no se conocerá ningún resultado electoral, porque hasta esa hora no cierran los colegios electorales en Italia, "pero a partir de las once de la noche vamos a tener de repente el 90 por ciento de los resultados de todos los países de Europa".