Chivite destaca el "récord histórico" en afiliación a la Seguridad Social en Navarra superando los 300.000 afiliados

PAMPLONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha destacado este jueves el "récord histórico" de afiliación a la Seguridad Social alcanzado en el mes de mayo en la Comunidad foral al superar "por primera vez en la historia" la "barrera de los 300.000 afiliados a la Seguridad Social", en concreto, 300.803 personas.

En declaraciones a los medios de comunicación antes del pleno del Parlamento, la presidenta ha resaltado, además, el descenso del paro en 1.364 personas así como la contratación indefinida, que "sigue batiendo récords" con "más de 7.300 contratos indefinidos el mes pasado; esto es gracias a la reforma laboral, lo que supone el 26% del total de la contratación". Además, ha puesto en valor que "fundamentalmente son los jóvenes y las mujeres los que se benefician de estos contratos indefinidos".

Para la presidenta, con estos datos "queda claro que las medidas que está tomando tanto el Gobierno de Navarra como el Gobierno de España, con esa reforma laboral junto con las organizaciones sociales, sindicales y empresariales, está dando sus frutos" con un "récord histórico en afiliación a la Seguridad Social y en contratación indefinida".

Chivite ha subrayado que "tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir desplegando medidas del plan de empleo y continuar con esa colaboración de la mano de las organizaciones sindicales y empresariales para seguir mejorando estas cifras de empleo que hoy son muy buenas para nuestra comunidad".

Preguntada por los efectos que la inflación puede tener en los datos económicos de Navarra, la presidenta del Ejecutivo foral ha señalado que "por ahora no se está notando la inflación ni en los datos de empleo ni en los datos de afiliación". "Seguimos batiendo récords mes tras mes, hemos superado este mes la barrera de los 300.000 afiliados; por lo tanto, por ahora no estamos notando ni en el empleo ni en la confianza empresarial ni en otros datos que tenemos la afectación de la inflación en los datos económicos". No obstante, ha precisado que "somos prudentes, vemos los datos mes a mes y seguiremos atentos a la evolución".