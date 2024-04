Chivite dice que, aún con Presupuestos del Estado prorrogados, están "garantizadas" las grandes inversiones

Esparza (UPN) cree que al Gobierno foral "se le complican las previsiones con esta prórroga presupuestaria"



PAMPLONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha asegurado este jueves que, a pesar de que haya Presupuestos Generales prorrogados en España este año, "las grandes inversiones y prioridades para esta Comunidad están garantizadas para este ejercicio".

Así ha respondido la presidenta al portavoz de UPN, Javier Esparza, en el pleno del Parlamento, donde el regionalista ha señalado que "creo que se le complican las previsiones con esta prórroga presupuestaria". "Y si no es así, díganoslo y nos quedaremos tranquilos. Si no nos da respuestas claras va a seguir viniendo este Parlamento a comparecer porque nos estamos jugando el futuro de Navarra", ha indicado.

En la respuesta a la pregunta de UPN, María Chivite ha indicado que "podría pensar que la pregunta es una broma, ¿iba a apoyar usted los Presupuestos Generales del Estado?", y ha afirmado que tanto el Gobierno de Navarra como el Gobierno central "van a garantizar que las inversiones estratégicas no se vean afectadas".

Según ha indicado a Esparza, "con su voto en esa coalición del no, en la que están ustedes en Cortes Generales, no sé muy bien en qué situación dejan a los ayuntamientos, también a los ayuntamientos en los que ustedes gobiernan, porque es que les da igual a quién afecte".

"Y que me pregunte alguien que cómo van a afectar los Presupuestos, que ha sido consejero con tres ejercicios presupuestarios prorrogados en un Gobierno de la señora Barcina, que decía que no pasa nada por tener cuatro presupuestos prorrogados, pues, en fin, es un ejercicio de contorsionismo político donde los haya".

Chivite ha señalado que "las grandes inversiones y prioridades para esta Comunidad están garantizadas para este ejercicio presupuestario". Y ha reprochado a UPN que "no les importa" y que "votan en contra de todas y cada una de las cosas que vengan a esta Comunidad; en contra de la subida del SMI, en contra del Ingreso Mínimo Vital... y ustedes ahora me están pidiendo que se mantenga y que se garantice su mantenimiento".

Ha trasladado a los regionalistas que "lo único que les importa a ustedes son ustedes mismos". "Se han declarado contrarios al progreso de Navarra, en una estrategia absolutamente incomprensible y cada uno responderá de sus actos". Les ha censurado "estar siempre en contra de absolutamente todo". "Pese a ustedes, Navarra y España avanzan, les quedan al menos tres años y medio de legislatura en la oposición. No sé si se van a cansar de este no por el no y de que caiga Navarra para que ustedes la levanten, porque es una estrategia que ya aburre", ha opinado.

Por su parte, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que "a estas alturas lo compartimos todos que es mejor tener Presupuestos que no tenerlos, en cualquier Administración". "Si no hay Presupuesto en España, no va a haber estabilidad económica, por tanto va a haber inestabilidad económica, va a ser imposible reforzar las políticas públicas y no se va a avanzar en la justicia social y fiscal que decía la vicepresidencia del Gobierno. Lo que está claro a estas alturas es que el Gobierno del PSOE en Madrid es un Gobierno débil, igual que el suyo aquí que depende de Bildu", ha expuesto.

Esparza ha echado en cara a la presidenta que "parece ahora que con no tener Presupuestos en Madrid no pasa nada, esto es socialismo en estado puro". "Se hizo una moción de censura en Pamplona porque no había Presupuestos, ¿hacemos ahora una en Madrid? Seguro que no le parece bien", le ha trasladado, para criticar que el Gobierno de España es "bastante rácano" en las inversiones con Navarra.

Se ha referido así al TAV y ha comentado que "se han hecho casi 4.000 kilómetros en toda España y aquí no se ha desarrollado más del 4% de las obras que se tenían que haber hecho". "¿La prórroga va a afectar y se va a parar el tren de alta velocidad, se van a ralentizar las obras del Canal de Navarra, de otro tipo de infraestructuras?", ha preguntado, para señalar que "usted me dice que no".

Según Esparza, "en el Presupuesto del año 2023 para el tren de alta velocidad hay 70 millones de euros consignados, ¿vamos a ir con el mismo Presupuesto del año 2023, 70 millones de euros?". "La ejecución prevista en el año 2024, según ustedes, son 116 millones de euros. Faltan 50 millones de euros aproximadamente. Entiendo que ustedes lo habrán hablado ya con el Ministerio y lo tendrán solventado. Pues díganoslo, porque nos quedaremos mucho más tranquilos", ha señalado.

Sobre la N-121-A, ha indicado Esparza que "había 15 millones en 2023, espero que haya 15 millones de euros en el 2024, por lo tanto, supongo que no tenemos ningún problema". "¿Va a afectar, señora Chivite, esta prórroga presupuestaria a la Autovía Soria-Madrid que nos tiene que unir con la capital de España o no va a afectar?", ha preguntado. También se ha interesado por los túneles de Belate y la segunda fase del Canal de Navarra.