Chivite dice que está en contacto con Siemens Gamesa pero que la empresa tiene que concretar su ajuste en Navarra

PAMPLONA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este jueves el Ejecutivo foral está "en permanente contacto" con Siemens Gamesa después de que la compañía haya anunciado el despido de 4.100 despidos en todo el mundo, 430 de ellos en España.

"Estamos también en contacto con los sindicatos y con el Gobierno de España para valorar la situación, para ver las posibles respuestas que se pueden dar y que sean coordinadas, pero primero tiene que ser la empresa la que comunique de manera formal bien a la plantilla, bien, a los representantes de los trabajadores, ajuste que se ha conocido. No sabemos la concreción de la cifra en Navarra y cómo eso se va a trasladar en Navarra", ha indicado, en respuesta a una pregunta de UPN en el pleno del Parlamento de Navarra.

En todo caso, ha insistido en que "estamos inmersos en una interlocución con todas las partes, incluida también la Unión Europea". "De hecho, esta misma semana el consejero de Industria ha estado en Bruselas con autoridades en materia de energía para hablar de esta cuestión", ha resaltado.

Chivite ha subrayado que Navarra tiene "un ecosistema muy favorable para que esta empresa se siga desarrollando en nuestra Comunidad, por lo tanto Navarra es una región muy interesante para cualquier empresa de este sector que es el tercero en relevancia tras la automoción y la agroalimentación".

La parlamentaria de UPN Ana Elizalde ha criticado que Chivite "ya nos ha dicho que medidas, ninguna". "Siemens Gamesa no va bien, y que esta empresa con 1.800 trabajadores en Navarra no vaya bien no es bueno. Y no es nuevo. En 2017, se anunciaron 107 despidos en Navarra, de algo más de 400 en toda España, aunque luego se recondujo. En noviembre de 2019 se cerró la planta de Aoiz con 239 despidos. En agosto de 2023, la empresa ya anunció cuantiosas pérdidas que estaba acumulando 4.500 millones de euros y anunció una reestructuración por 400 millones", ha indicado.

Elizalde ha afirmado que la prioridad de Chivite "no es el mejor servicio a los navarros y las navarras, su prioridad no es la estabilidad social, económica y jurídica de las empresas navarras". "Por encima de eso está su puesto de presidenta, y si tiene que ceder un departamento a un grupo al que usted misma acusaba de parálisis, lo hace", ha dicho, en referencia a Geroa Bai, que dirige el departamento de Industria.