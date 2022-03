Chivite dice que la economía navarra va a seguir creciendo este año y descarta una bajada generalizada de impuestos

PAMPLONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este jueves en el pleno del Parlamento foral que "la economía navarra va a seguir creciendo este año, seguramente no serán las previsiones económicas que teníamos en un primer momento, pero la economía navarra va a seguir creciendo".

En respuesta a una pregunta de EH Bildu, Chivite ha descartado además aplicar una bajada generalizada de impuestos. "Una bajada masiva de impuestos, como plantea el PP, es una temeridad, porque si no tenemos recursos suficientes no podemos sostener los servicios públicos", ha indicado.

La presidenta del Gobierno ha señalado, no obstante, que "habrá que dar ayudas a las familias más vulnerables, ayudas puntuales a las empresas, a los sectores más afectados por esta situación complicada, pero el dinero no cae del cielo y no podemos endeudarnos sin limite". "Es posible que el PP y la derecha que apoya estas tesis -de la bajada de impuestos- intente repetir lo que ya hicieron en la crisis de 2008, los recortes. Ahí no va a estar este Gobierno. Esos que tienen la misma receta para todo, bajar impuestos, son los mismos que pusieron el impuesto al sol cuando estaban gobernando. El populismo es una muy mala receta. Las propuestas de la derecha generan más desigualdad y eso compromete la prosperidad de la Comunidad", ha asegurado.

Chivite ha precisado que "otra cosa es que haya que aplicar puntualmente y de manera coyuntural alguna medida fiscal muy concreta y ayudas más concretas, pero otra muy distinta es cambiar el planteamiento de políticas públicas, no vamos a plantear una bajada masiva de impuestos". "Este Gobierno va a seguir defendiendo los servicios públicos, no va a apostar por recortes sino por ayudas puntuales para sectores puntuales", ha afirmado.

La parlamentaria de EH Bildu Laura Aznal ha afirmado que le "alegra mucho escuchar" la respuesta de Chivite "porque en estos momentos una bajada generalizada de impuestos sería contraproducente, es algo que nunca ha servido para hacer frente a una espiral inflacionista como la que estamos atravesando, todo lo contrario, puede conllevar que los precios aún suban más y que la situación se agrave". "Las políticas fiscales van a ser una vez más determinantes de cómo vamos a salir de esta crisis y quién realmente va a ser el pagano", ha asegurado.

Aznal ha considerado que "en Navarra no podemos quedarnos como meros espectadores, hay que diseñar medidas de choque, vamos a aprovechar el autogobierno y todas las competencias".