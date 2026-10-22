Chivite dice que el Gobierno "comparte muchas de las reivindicaciones" de la convocatoria de huelga del 11N

La presidenta de Navarra, María Chivite, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que el Gobierno foral "respeta" la convocatoria de huelga general del 11 de noviembre y que "comparte muchas de las reivindicaciones que los sindicatos están planteando" para esa huelga general.

"Porque la preocupación por la vivienda, que es la prioridad número uno para la ciudadanía, también lo es para este Gobierno", ha indicado este jueves, en respuesta a una pregunta oral sobre las movilizaciones sociales y la huelga general convocada para el 11 de noviembre por el derecho a la vivienda formulada por EH Bildu en el pleno parlamentario.

En Navarra, ha dicho Chivite, "estamos desplegando un conjunto, creo que amplio y ambicioso, de medidas" y "lo vamos a seguir haciendo". "Por eso trabajamos no solo en todas las medidas que ya hemos puesto en marcha, que se han votado mayoritariamente a favor en esta Cámara, sino también en otras líneas, como puede ser la recuperación para el parque público de vivienda", ha manifestado.

En esta línea, ha incidido en que la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Ejecutivo foral, Begoña Alfaro, "está negociando con esos fondos de inversión de cara a poder adquirir esas viviendas" para incrementar el parque público y "también para proteger" a las familias afectadas.

Según Chivite, "en principio las negociaciones van en el trámite ordinario". "Esperemos que antes de que finalice este año podamos cerrar un acuerdo, es lo que deseamos, pero en todo caso no descartamos nada", ha remarcado.

Ha subrayado que "no solo es esto lo que estamos haciendo en materia de vivienda, estamos también con el desarrollo de nuevos territorios, de nuevos espacios para poder construir más vivienda, blindamos por ley la calificación de vivienda pública".

En este sentido, ha hecho referencia al impulso del PSIS de Etxabakoitz. "Si la vivienda es un derecho, el reto es lograr que su ejercicio no sea una utopía, sino una realidad. Este Gobierno va a seguir haciendo, y por supuesto todo apoyo, toda ayuda, también de la sociedad civil, será siempre un impulso a favor de una causa que está defendiendo un derecho constitucional", ha añadido.

El resultado de algunas de estas medidas, ha dicho, "van a tardar un tiempo, pero sabiendo que es la principal preocupación ciudadana, también debe ser la principal preocupación de este Gobierno".

Además, "en esta movilización, según vamos escuchando a los sindicatos convocantes, se van a poner también sobre la mesa otras cuestiones que también compartimos", como "los salarios dignos o el incremento del salario mínimo interprofesional".

"En definitiva, hablamos de contribuir a que las personas tengan una vida digna, en que la vivienda y el efecto de la inflación sobre las familias, por cierto, donde también va a actuar este gobierno, no comprometan la economía de las familias", ha apuntado.

Ha remarcado Chivite que "hemos conocido también que el Gobierno de España aprobó este martes en Consejo de Ministros una dotación de más de 13 millones de euros para Navarra, otro apoyo más que sumar al conjunto de políticas públicas en materia de vivienda". "En definitiva, ahí donde estén las prioridades de la sociedad van a estar también las prioridades de este Gobierno", ha incidido.

Por su parte, la parlamentaria de EH Bildu Laura Aznal ha destacado que "este pueblo, históricamente, siempre ha salido a la calle a reivindicar los derechos" y ha animado "a toda la sociedad navarra" a sumarse a la huelga general del 11 de noviembre. "Los precios desbocados hacen que tener un trabajo no garantice evitar la pobreza. Y el coste de la vivienda es, sin duda, la principal causa de empobrecimiento y de las crecientes desigualdades sociales", ha criticado.

En este sentido, ha señalado que "celebramos todos los avances y pasos que se están dando esta legislatura, avances contra los cuales la derecha interpone recursos y se posiciona en contra, porque sabemos que defienden más y mejor a los promotores y a los fondos buitre". Sin embargo, ha considerado que "hay que seguir dando más pasos", como la declaración de toda Navarra como zona de mercado residencial tensionado, entre otras cuestiones.