Chivite dice, con motivo de los 100 días de su Gobierno, que "el camino emprendido va en la dirección correcta"

Defiende que el Ejecutivo foral es "firme" y no da "ni un paso atrás ante la ola reaccionaria"



PAMPLONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha realizado este miércoles balance de los 100 primeros días del Ejecutivo y ha manifestado que si bien "simplemente hemos echado a andar, el camino emprendido va en la dirección correcta". Ha manifestado que éste es un Gobierno "firme", que no da "ni un paso atrás ante la ola reaccionaria que estamos viendo tanto fuera como dentro de nuestras fronteras".

La presidenta ha ofrecido una rueda de prensa tras la sesión de Gobierno de este miércoles, acompañada del vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna; la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria, Convivencia, Acción exterior y Euskera, Ana Ollo;, y la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro.

Ha señalado Chivite que "éste debe ser un Gobierno que trabaja por el bien común, que se sustenta en los ideales que definen a los partidos que lo apoyan", y ha añadido que "Navarra se ha convertido más que nunca en un baluarte del progreso en este país". "El Gobierno respeta escrupulosamente la pluralidad de Navarra y esa pluralidad nos obliga a dar más valor que nunca al diálogo y a que vamos a necesitar de acuerdos entre diferentes", ha dicho, para exponer que "la labor de un gobierno no puede ser puramente tecnócrata". "No somos unos meros prestadores de servicios. Nuestra responsabilidad es aportar seguridad. Activar la certidumbre", ha dicho.

Según ha indicado, "debemos ser un gobierno que genere confianza, estamos viviendo tiempos convulsos y los ciudadanos de a pie no sabemos a qué atenernos". "Casi la mitad de las personas dicen que no saben distinguir entre lo que es real y de lo que no lo es, y hay mucha gente a nuestro alrededor generando miedo de forma interesada", ha apuntado.

En la comparecencia, la presidenta ha destacado la recuperación de atención presencial sin cita previa en las Oficinas de Atención y Registro de Navarra, la presentación de una oferta de empleo "histórica" de 2.005 plazas o la aprobación de ayudas a un centenar de municipios por valor de 6,4 millones para hacer frente a los daños ocasionados por las lluvias extraordinarias de los últimos meses.

También ha destacado la culminación de "la mayor renovación tecnológica de las últimas décadas en los hospitales públicos", con la incorporación de nuevos TAC, mejores mamógrafos y angiógrafos, entre otros equipamientos, o la puesta en marcha de infraestructuras educativas como el nuevo colegio Paderborn-Lezkairu y el reformado centro de educación especial Andrés Muñoz Garde. Ha recordado asimismo la inauguración del nuevo Centro de Orientación y Emprendimiento de Tudela o el proyecto piloto de justicia restaurativa puesto en marcha para las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia.

En el ámbito de las infraestructuras viarias, ha hablado de la culminación de la reforma de las carreteras NA-128 entre Mélida y Caparroso y el tramo cuatro de la N-121-A, entre Oronoz-Mugairi y Sunbilla. Asimismo, ha recordado la ampliación de la gratuidad de los peajes en la AP-15 para vehículos ligeros que hagan trayectos de ida y vuelta en el día hasta, como mínimo, 2027.

En cuanto a mejoras fiscales, ha destacado las medidas de deflactación del IRPF que se aplicarán en las dos próximas declaraciones de la renta (2023 y 2024) y las dirigidas a mejorar la oferta de alquileres de vivienda a precios asequibles.

La presidenta ha defendido asimismo que éste es un Gobierno "feminista" y ha citado los procesos de reflexión y los planes avanzados en los 100 primeros días de gobierno que serán ejecutados los próximos meses, como el nuevo Plan de Coeducación. Y ha expuesto la importancia que también tendrá el recién constituido Foro de Industria para afrontar el doble reto de la transición energética y la transformación digital.

MEDIDAS PARA LOS PRÓXIMOS 200 DÍAS

Finalmente, Chivite ha avanzado acciones que va a poner en marcha el Gobierno foral en los próximos 200 días y ha señalado, en concreto el objetivo de reducir las listas de espera en 5.000 pacientes en este plazo, destacando que el descenso en las listas de espera es "una de las principales reclamaciones ciudadanas y uno de los objetivos principales de este Gobierno".

También ha planteado que en esos 200 días estaría preparado el borrador de la nueva ley foral de Salud y se pondrá en marcha el Centro de Atención Integral a las Violencias Sexuales, que "va a ser uno de los primeros recursos de este tipo que se pongan en marcha en España".

Además, ha destacado que se va a iniciar la negociación de dos nuevas transferencias por parte del Estado a Navarra (la gestión integral de becas y la competencia en I+D+i) y el inicio del tramo del tren de altas prestaciones entre Tafalla y Campanas.

Todos estos pasos, según ha indicado para finalizar su intervención, serán sometidos a un "escrupuloso" proceso de evaluación y rendición de cuentas ante expertos independientes. "Queda aún mucho camino por delante, pero estoy segura de que vamos en la dirección correcta", ha concluido.