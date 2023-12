Chivite evita hablar sobre la moción de censura en Pamplona y se remite al secretario de Organización del PSN

PAMPLONA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha declinado este jueves pronunciarse sobre la moción de censura acordada entre socialistas y EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona y ha señalado que "el portavoz para esta cuestión" es el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz.

María Chivite, que ha acudido este jueves al pleno ordinario convocado en el Parlamento de Navarra a las 9.30 horas, ha sido preguntada por los periodistas en el atrio del Parlamento foral sobre la moción de censura y la decisión de UPN de romper relaciones con el Partido Socialista, pero ha declinado realizar declaraciones. La líder del PSN ha insistido en que "el portavoz para esta cuestión es el secretario de organización del PSN".

Tras ello, Ramón Alzórriz ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que, con la moción de censura, "hemos tomado una opcíon democrática, de cambio de rumbo, de un nuevo tiempo en Pamplona". "Ese Ayuntamiento está bloqueado y paralizado por una alcaldesa preponente y arrogante, que no ha sabido o no ha querido conformar otras mayorías que no sean las suyas propias", ha indicado.