Chivite pide "diálogo" entre Gobierno foral y Ministerio para que no haya problema con la inversión de 113 millones

Publicado 21/09/2018 11:07:48 CET

PAMPLONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha valorado de forma "positiva" la proposición de ley presentada por el cuatripartito para invertir 113 millones de euros procedentes del superávit, pero ha afirmado que actualmente Navarra no cumple los requisitos previstos en la ley de estabilidad presupuestaria para poder ejecutar estas inversiones, por lo que ha apelado al diálogo entre el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Hacienda para que las inversiones se puedan materializar y no haya "problemas legales".

María Chivite ha explicado, en declaraciones a los medios, que lso requisitos previstos en la ley de estabilidad presupuestaria son tres: el objetivo de déficit, el objetivo de deuda y la regla de gasto. Navarra cumple los dos primeros pero no el tercero, según un informe del Ministerio de abril de 2018, ha señalado la dirigente socialista, que ha señalado que "Navarra no estaría en disposición de poder afrontar esta ley".

No obstante, ha planteado que "es verdad que a veces hay diferencias de criterios contables, lo hemos conocido desde la época de Miguel Sanz". "Además, se establece que cuando las comunidades no cumplan, pueden pedir permiso a la Secretaría de Estado para que autorice estas inversiones. Por tanto, estamos planteando que se abra una vía de diálogo con el Ministerio para solucionar este problema porque a lo mejor simplemente es un problema de diferencias de criterio contable que se pueden solventar y no tendríamos que ir a que nos recurrieran la ley", ha indicado.

Chivite ha considerado que "el cuatripartito está planteando un órdago, porque esta ley en principio la iba a plantear el Gobierno de Navarra y por eso mandó cartas a los ayuntamientos, y ahora va y resulta que lo presenta el cuatripartito". "Nuestra sospecha es que lo hace para saltarse todos los informes legales que tienen que tener las leyes del Gobierno, porque saben que en estos momentos, a falta de concretarlo con el Ministerio de Hacienda, Navarra no cumple el criterio", ha indicado.

Así, ha indicado que "lo deseable sería que se pudieran hacer esas inversiones" y que "no nos encontremos con un problema de incomptabilidades legales". "Han tamitado esta ley por lectura única y urgente para aprobarla el 4 de octubre. Espero que no tengamos un problema porque estamos jugando con las necesidades de muchos ayuntamientos de Navarra", ha explicado Chivite, que ha valorado positivamente el contenido de la ley de inversiones, más allá de alguna diferencia puntual.

Respecto al encuentro que todavía tienen pendiente de mantener el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y la presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, la dirigente socialista ha señalado que "los teléfonos siempre han estado abiertos" para poder abordar temas como el de las inversiones financieramente sostenibles y hay indicado que "hay veces que las cosas no se tienen que hacer simplemente de manera presencial". "El presidente del Gobierno se está reuniendo con todos los presidentes de Comunidades Autónomas. Tiene una agenda complicada y en breve se va a reunir con la presidenta del Gobierno", ha indicado.

No obstante, ha señalado que si Barkos "hubiera querido solucionar este tema, no hubiera tenido más que tirar de teléfono y entiendo que lo podría haber solucionado". "Si quieren ir por la vía de la confrontación, pues presentan esto, echan un órdago y el que venga detrás si me lo quiere recurrir que me lo recurra, y la culpa siempre la tiene el Gobierno de España. No vayamos por la vía de buscar un enemigo exterior, dialoguemos y solucionemos lo que se puede solucionar", ha afirmado.