Chivite pide "no arrastrar la memoria por el lodazal" y apuesta por revisar con "rigor" los reconocimientos

El Gobierno foral ha solicitado el expediente sobre la retirada de la Medalla al Mérito en el Trabajo a Félix Huarte

PAMPLONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha llamado a "no arrastrar" la memoria histórica "por el lodazal" y ha abogado por un trabajo "riguroso" y apoyado por "expertos técnicos" a la hora de "revisar" los homenajes, reconocimientos y condecoraciones a personas relacionadas con el franquismo.

Chivite, que ha sido preguntada por Navarra Suma y Podemos en el pleno del Parlamento foral por la retirada de la Medalla al Mérito en el Trabajo a Félix Huarte por parte del Ministerio, ha explicado que a día de hoy "no conocemos el expediente" para la retirada de este reconocimiento, expediente que "se va a solicitar" para valorar los criterios en los que se basa esta decisión. Y ha defendido que "no se está cuestionando la contribución de Félix Huarte" ni su "papel en la industrialización" de Navarra, "se habla de otra cosa, no es bueno mezclar una cosa con la otra".

El Gobierno de Navarra, ha dicho, va a "cumplir con la ley y con las víctimas del franquismo desde el respeto a la memoria" y "con una defensa clara de la democracia y condena de la dictadura".

María Chivite ha destacado el compromiso de su Gobierno con el cumplimiento de la ley foral de memoria histórica, la ley de memoria democrática y el Plan de Convivencia de Navarra. Todo ello desde el "compromiso mayoritario" del Parlamento foral que aprobó una resolución para "revisar" los homenajes, reconocimientos y condecoraciones franquistas.

Sobre el censo de figuras relacionadas con el régimen franquista en Navarra, ha explicado que se va a convocar una reunión de la comisión técnica porque "no debemos arrastrar la memoria por el lodazal, se debe hacer por criterios técnicos de la comisión correspondiente". Y ha considerado que "no sé si corresponde poner fecha" a este trabajo sino impulsar este "trabajo técnico para que, en función de un informe riguroso, se proceda en consecuencia".

Chivite ha remarcado la importancia de "cumplir la ley pero también hacerlo bien para que no haya cuestionamientos al respecto, con rigor" y el apoyo de "expertos técnicos". Una vez hecha la tarea "vendrán los siguientes pasos", ha concluido.

"IGNOMINIA" QUE DEBE SER "SUBSANADA" EN NAVARRA

El parlamentario de NA+ Carlos Pérez-Nievas ha censurado la retirada de la Medalla del Trabajo a Felix Huarte fruto del "desconocimiento absoluto" de la ministra Yolanda Díaz y de un ejercicio de "cobardía e incultura". Y ha dicho a Chivite que esta "ignominia merece en Navarra ser subsanada y estamos a tiempo de hacerlo". Y ha criticado que "pretender someter a Huarte a un ejercicio de escarnio y venganza es una humillación para cualquier navarro".

Ha considerado que a Félix Huarte hay que "entenderlo y comprenderlo en el tiempo que le tocó vivir, se hace rico con la República española" y "si la República hubiera seguido, habría seguido colaborando con la República". "Pero siguió colaborando con afán de crear empleo" y en Navarra "creo infinidad de empresas" y "lucha contra el régimen" al meterse en política defendiendo su plan industrial.

Por su parte, el portavoz de Podemos, Mikel Buil, que también ha preguntado a la presidenta por este tema, ha afirmado que "no se cuestiona" la ideología de Huarte sino "si participó o no en el golpe, entregando armas" o con financiación. "Eso determina una medida de retirada de honores" y no "un juicio público", ha defendido Buil.

"Estamos hablando de toda una cohorte de personas condecoradas y que a la vez habían participado de manera directa en la financiación o la propia represión franquista", ha indicado el portavoz de Podemos, que ha valorado que la ley permite "observar el aspecto económico del golpe". "Somos conscientes del contexto que se vivió con expropiaciones y persecuciones a elementos díscolos, no estamos para juzgar eso hoy, pero sí para quitar honores a las personas que instauraron un sistema de terror de 40 años en nuestra comunidad". Una tarea con la que "vamos tarde", ha lamentado Buil, que ha abogado por avanzar en "una cultura que desentronice a Franco".