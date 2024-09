Chivite y Pradales apremian al Ministerio de Transportes a realizar los estudios sobre la conexión con la Y vasca

PAMPLONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y el lehendakari, Imanol Pradales, han pedido al Ministerio de Transportes que "acelere" la elaboración de informes para poder tomar una decisiónes respecto a la conexión del corredor ferroviario de alta velocidad con la Y vasca.

Al término del encuentor que han mantenido Chivite y Pradales en Pamplona, la presidenta navarra ha manifestado que "la conexión de la Y vasca con navarra es un objetivo irrenunciable para nuestros gobiernos" y ha indicado que el Ministerio debe "resolver cuanto antes las incertidumbres técnicas para poder tomar las decisiones políticas adecuadas". "Mientras tanto, no nos olvidemos de que estas obras continúan, que el corredor Cantábrico-Mediterráneo sólo va a tener sentido si nos conecta también con Zaragoza, así que es fundamental completar esa conexión hacia el sur, que en los últimos cinco años ha experimentado un impulso decisivo y, por lo tanto, tan importante es la conexión entre el corredor navarro y la Y vasca, como la unión de toda esta infraestructura con el sistema de alta velocidad español a través de esa conexión con Zaragoza", ha resaltado.

Chivite ha insistido, sobre la conexión con la Y vasca, en que "el Ministeiro tiene que hace su tarea, no nos podemos demorar en el tiempo, no sé si tanto exigir una fecha, pero sí exigirle que esa información técnica la tengamos encima de la mesa para tomar la mejor de las decisiones políticas y que sea cuanto antes". "Esto no supone una ralentización en la implantación de la infraestructura en la Comunidad, porque se sigue haciendo, pero tenemos que tener esos estudios encima de la mesa para tomar esa decisión y espero que sea cuanto antes", ha indicado.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que "la posición del Gobierno Vasco es clara" y ha indicado que "estamos ante una infraestructura que es muy relevante para Euskadi y para este país, que tenemos que disponer de toda la información técnica, económica, medioambiental, que debemos coparticipar y codecidir sobre cuál es la mejor conexión ferroviaria para el futuro de Euskadi y que esta decisión debemos tomarla y compartirla entre tres Gobiernos, el Gobierno español, el Gobierno de Navarra y el Gobierno vasco".

Así, Pradales ha señalado que "queremos ser una institución que está en la codecisión, en la coparticipación, en esa toma de la decisión final, y que por tanto los equipos técnicos, en lo que afecta al Gobierno Vasco, están a disposición y van a mantener un diálogo y un contacto permamente con los equipos del Ministerio de Transportes, y entiendo que también lo harán los equipos técnicos del Gobierno de Navarra".

El lehendakari ha señalado que "existe todo un histórico" en relación con la conexión con la Y vasca, pero ha considerado que "hay que atender al impacto medioambiental, a la capacidad de que la conexión acompañe al desarrollo económico, industrial y la competitividad del país, a la relación del coste, inversión y beneficio de la infraestructura, pensando en el largo plazo, al impacto en términos de cohesión territorial y social".

Además, Imanol Pradales ha subrayado que es "una infraestructura de la que depende la movilidad no solo de las personas sino también de las mercancías entre la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad foral de Navarra, sí, pero también la conexión con Europa, y desde el punto de vista técnico hay que tener en cuenta en el corto plazo la complejidad de la inversión y, en el medio plazo, también su posible saturación". "Todos estos elementos son los que nos permitirán tomar una decisión política. Todo ese conjunto de informaciones de carácter técnico, económico, medioambiental, etcétera", ha señalado.

Tras ello, ha solicitado al Gobierno central que "acelere la elaboración de esos informes y que podamos resolver la conexión de la Y vasca con Francia y con España y que podamos hacerlo a la mayor brevedad".

Sobre las posiciones de la diputada general de Gipuzkoa, Pradales ha afirmado que no va a "perder el tiempo en especulaciones o en interpretaciones" y ha manifestado que entiende el deseo de los diputados generales de Gipuzko o Álava de defender los intereses de sus territorios, pero ha señalado que "hay que tener en cuenta cuál es la mejor conexión para Euskadi y para eso necesitamos en este momento información técnica". "Entre tanto, no voy a entrar en especulaciones", ha asegurado.