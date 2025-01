Chivite valora que "el escudo social" se mantiene tras el acuerdo entre el Gobierno y Junts

PAMPLONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha valorado que "el escudo social tan importante para miles de navarros y navarras vuelve a ser una realidad" tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y Junts para aprobar parte del decreto ómnibus y ha pedido a las formaciones de derechas que "rectifiquen" su posición en el Congreso de los Diputados.

"Afortunadamente, el Consejo de Ministro volvió a aprobar un decreto y el escudo social sigue vigente", ha señalado María Chivite en el pleno del Parlamento de Navarra, respondiendo a preguntas de PSN, EH Bildu y PPN.

A continuación, Chivite ha señalado que "toca que otras formaciones políticas se pronuncien, y espero que quienes la semana pasada crearon un problema a miles de navarros y navarras se sumen ahora a la solución". "Dejaron en la estacada a miles de navarros y navarras, pero gracias al decreto se devuelven unas ayudas a quienes más necesitan de ese apoyo público. No se entiende cómo unas medidas que benefician a toda la sociedad, especialmente a las personas más vulnerables, no son apoyadas. Estamos hablando de pensiones, de personas que usan el transporte público, de personas afectadas por la Dana. ¿Qué culpa tienen los miles de navarros y navarras de que el único objetivo de la derecha no sea ayudarles sino que caiga Pedro Sánchez de la Moncloa?", ha planteado

Por ello, ha pedido que "las derechas rectifiquen y apoyen mejorar la vida de las personas". "En política la responsabilidad la asume cada uno con su ejercicio al voto y el PP votó en contra de la mejora de las pensiones", ha indicado, para señalar que "el PP ha demostrado una vez más su falta de compromiso con el bienestar de la ciudadanía" y ha explicado que los 'populares' "llevan cuatro años seguidos votando en contra de la revalorización de las pensiones".

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha señalado que el rechazo en el Congreso del decreto ómnibus la semana pasada fue "algo muy grave y con consecuencias también muy graves", y ha destacado que este decreto "contenía varias medidas negociadas entre el Gobierno y EH Bildu, como la prohibición de los cortes de los suministro básicos a las personas más vulnerables, el mantenimiento del bono social eléctrico, el incremento extraordinario de la pensiones de viudedad y las pensiones no contributivas". "Las derechas decidieron unir sus votos y tumbar todas estas medidas centradas en las personas más vulnerables, y lo hicieron con intención de hacer daño al Gobierno de Pedro Sánchez, pero realmente a quien hacían daño era a la ciudadanía", ha señalado.

Aznal ha valorado que "afortunadamente, PSOE y Junts eligieron acordar" y "el decreto se aprobará con todas las medidas sociales tal y como desde EH Bidlu exigíamos desde el principio".

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha señalado que "las derechas vetaron la mejora de las condiciones sociales del día a día de la ciudadanía". "Sentimos vergüenza ajena al ver cómo UPN, PP y Vox dejaban tirados a miles de navarros y navarras, por su obsesión casi enfermiza de votar en contra de todo lo que propone el Gobierno de España. Negaron con su voto la revalorización de las pensiones, el transporte gratuito, las ayudas a los afectados por la Dana, la subida del SMI o combatir el cambio climático, entre otras muchas cosas. ¿Qué culpa tienen esas miles de personas, señores de la derecha?", ha planteado.

Ramón Alzórriz ha indicado que cuando "UPN suma una abstención cobarde al 'no' de las derechas, vota 'no' a la revalorización de las pensiones".

No obstante, ha valorado que "las personas beneficiadas por el escudo social pueden estar tranquilas" tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno de España con Junts.

El portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que el Gobierno de España "está agotado y no es capaz de negociar con sus propios socios". "Tienen obligación de asumir la responsabilidad quienes ejercen el mando, y son ustedes y no la derecha la que debe salvar un Gobierno acabado", ha dicho a los socialistas.

Javier García ha acusado al Gobierno de someter a pensionistas y usuarios del transporte público a "un chantaje abominable", utilizándolos "de manera interesada" por "cuestiones puramente políticas". "Me hubiese gustado escuchar a la señora Chivite criticar a Sánchez por su incapacidad de gestionar, y no criticar a la derecha", ha señalado.

En todo caso, ha afirmado que el PP votará a favor del decreto acordado entre el Gobierno central y Junts, porque "compartimos la mayoría de esas medidas que se plantean".