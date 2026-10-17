El cielo en Navarra para hoy, 17 de octubre de 2026

PAMPLONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra cielos nubosos. Se esperan precipitaciones en la Vertiente Cantábrica, Pirineos y en el entorno de las sierras de Aralar y Urbasa, siendo más probables durante la madrugada y por la tarde.

Temperaturas en descenso; en la Ribera dicho descenso será ligero en las mínimas y localmente notable en las máximas. Viento del norte y noroeste; podrán registrarse rachas fuertes en la parte baja de la Ribera y mitad oriental de la zona Centro.