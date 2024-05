Colectivos advierten de que 149 personas quedarán en la calle en Pamplona si se cierra el albergue de Damas Apostólicas

Piden que no se cierre este recurso provisional y reclaman recursos "permanentes" al Gobierno de Navarra



PAMPLONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Los colectivos Apoyo Mutuo, Elkarte, Haritu, Lantxotegi, Oxfam Intermon, Paris 365, PIM-MIG y Sos Racismo han advertido de que 149 personas quedarán en la calle en Pamplona si el próximo 19 de mayo se cierra el albergue provisional de las Damas Apostólicas y han reclamado que este recurso se mantenga abierto.

Según han dado a conocer este lunes Peio Lasa y Beatriz Villahizán, el 15 de mayo comparecerán en el Parlamento foral "para pedir al Gobierno de Navarra que habilite recursos habitacionales y comedores sociales suficientes", así como otros recursos "que faciliten el acceso a la protección social a las personas sin hogar". Además, ese mismo día se concentrarán a las 20 horas en la Plaza del Ayuntamiento.

Lasa ha criticado que "no hay ningún plan" por parte de las instituciones para estas personas, que "se quedan en la calle". "El año pasado pasó exactamente lo mismo, el 31 de marzo se quedaron en la calle, llegó el invierno y no habían dado ni un solo paso para prever esa situación, ni uno. Por eso vamos a acudir al Parlamento y vamos a exigir que se tomen medidas inmediatamente, incluso provisionales, es decir, que no cierren el albergue, que se sigan utilizando hostales y pensiones para proporcionar alojamiento y manutención a todas estas personas", ha dicho.

Por su parte, Villahizán ha remarcado que el 15 de mayo "compareceremos ante el Parlamento de Navarra para seguir reclamando el acceso al sistema de protección social y a una vivienda digna para todas las personas, especialmente ante el inminente cierre del albergue provisional y tras la reducción de plazas de alojamiento por la finalización de la campaña de frío el pasado 31 de marzo".

Según ha destacado, "esto en cifras se traduce en que, de las 199 personas que han solicitado alojamiento en los últimos tres meses, han quedado en la calle al menos 93, y a partir del 19 de mayo serán 149, aproximadamente, a las que hay que añadir las que no han solicitado alojamiento".

"Más allá de estas cifras, estamos hablando de una situación que se está cronificando en el tiempo sin que desde las administraciones competentes se haya elaborado una respuesta de garantía de derechos estable en el tiempo", ha dicho, tras añadir que "según la cartera de Servicios Sociales, es el Gobierno de Navarra el que tiene la obligación de garantizar el alojamiento y la manutención de las personas, cuenta con más recursos económicos y debe asumir su responsabilidad con la colaboración de ayuntamientos y no al revés, como ha ocurrido hasta ahora".

Ha remarcado Villahizán que el 14 de marzo de 2023 "fue el propio Defensor del Pueblo quien realizó una recomendación al departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona instándoles a que adoptasen medidas para garantizar a las personas que carecen de hogar o se encuentran en la calle el alojamiento y la manutención todo el año, con dotación de recursos y plazas suficientes".

"No podemos sostener el discurso de garantizar techo solo en la ola de frío o de planes a largo plazo que no parten del reconocimiento como sujetos de derecho desde el primer momento a todas las personas que aquí viven o que por aquí pasan, debemos empezar a diseñar políticas sociales basadas en las necesidades reales de las personas", ha reivindicado.

Según ha explicado, el miércoles reclamarán ante el Parlamento foral "que ejerza la responsabilidad que tiene de poder legislativo y de control de Gobierno". Entre otras medidas, solicitarán "el establecimiento permantente y de acceso garantizado de un recurso adecuado para personas solas y otro para familias con menores a cargo en situación de calle, garantizando alojamiento, manutención y atención diurna durante todo el año, todo ello mientras establecen medidas para dotarse de parque público de viviendas con un acceso garantizado".

También pedirán "garantizar el acceso al sistema de protección social en igualdad de condiciones para todas las personas, el acceso al empadronamiento cumpliendo con la recomendación ya emitida por el Defensor del Pueblo y la tramitación de la tarjeta sanitaria para todas las personas que viven en Navarra, admitiendo pruebas de residencia que sean alternativas al empadronamiento, tal y como prevé la normativa vigente".

"Pedimos el cese de la emisión de facturas en todos los servicios de urgencias hospitalarias y extra hospitalarias y el acceso a la medicación, y garantizar el acceso a cursos homologables de capacitación profesional y el aprendizaje de los idiomas oficiales. Exigimos control y vigilancia de todas las actuaciones policiales, especialmente el cese de los controles de identidad policiales basados en perfil étnico y de las citaciones ante la brigada de extranjería y el establecimiento de medidas y protocolos para prevenir, detectar y reparar discursos de odio y situaciones de discriminación desde el reconocimiento y el cuidado a las personas afectadas", ha añadido.

Según ha apuntado, "sigue en manos de las instituciones poner los medios para construir realmente una Navarra de acogida", frente a una Navarra "de expulsión, desigualdad y de exclusión social, que es en la que nos encontramos ahora".

En respuesta a los medios de comunicación por la situación de las personas que la pasada semana fueron desalojadas del antiguo convento de Agustinas, en Aranzadi, ha señalado que, según "las informaciones oficiales", "algunas han sido derivadas a pensiones, a hoteles". "Desconocemos el criterio, desconocemos cuántas y quiénes", ha criticado.

Por su parte, Lasa ha señalado que han citado este lunes a las personas afectadas "para proporcionarles comida, sacos y proporcionarles tiendas, que han sido donadas por particulares". Además, ha hecho un llamamiento para "que la ciudadanía siga aportando, o bien donaciones, o bien directamente tiendas y sacos para dormir".