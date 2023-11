Colectivos reclaman a Gobierno de Navarra y ayuntamientos "medidas urgentes" para atender a las personas sin hogar

PAMPLONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de un centenar de personas se han concentrado este sábado frente al Palacio de Navarra, convocados por los colectivos Apoyo Mutuo, Paris 365, Lantxotegi, PIM, Haziak, Oxfam Intermon, Mugak Zabalduz y SOS Racismo, para reclamar al Gobierno foral y a los ayuntamientos "medidas urgentes" para atender a las personas sin hogar.

Estos colectivos han demandado "medidas urgentes para crear y garantizar el acceso a recursos para personas en situación de falta de vivienda o infravivineda, sin requisitos de entrada ni exclusiones". También "cumplir la legislación vigente y garantizar el acceso real y efectivo al empadronamiento para todas las personas residentes en los pueblos y ciudades de Navarra".

De la misma manera, han apostado por "establecer criterios comunes de atención e instrucciones públicas que garanticen una correcta atención desde los servicios sociales a todas las personas que se encuentren en una situación de emergencia habitacional", implementar una política de vivienda pública y adaptar la normativa "a la realidad socioeconómica y jurídica de las familias", regular los alquileres, la prohibición de los desahucios en los que "no se garantice alternativa habitacional" y "garantizar el acceso al sistema de salud pública, de manera universal, mediante la tarjeta sanitaria".

En declaraciones a los medios de comunicación, Patxi Lasa, de Apoyo Mutuo, ha exigido que se "habiliten espacios habitacionales y comedores sociales para garantizar el alojamiento y la manutención de las personas que viven en situación de calle", que ha cifrado en alrededor de cien personas "además de las que ya duermen en el albergue de Trinitarios" con 50 plazas más otras ocho cuando hay ola de frío.

Igualmente, ha reclamado que "sin tardanza, desde los servicios sociales, se inicien con estas personas procesos de inclusión social, de capacitación profesional, etc. para que puedan encontrar un trabajo, para que puedan procurarse la vida y ganarse el sustento trabajando en una situación normalizada".

Ha considerado que no se está haciendo lo suficiente desde las instituciones. "Hace más de un año planteamos el problema tanto al Gobierno de Navarra como al Ayuntamiento de Pamplona que tenían que habilitar recursos, no sólo para los meses de frío, sino para todo el año" y "lo único que hicieron, cuando les pilló el toro la ola de frío, fue, de mala manera, alojar en hoteles y pensiones a alguna gente, no a toda". "Posteriormente, el día 5 de enero, abrieron el albergue de peregrinos de Jesús y María, que estuvo hasta el 31 de marzo y el día 1 de abril se quedaron en la calle nuevamente", ha criticado.

Preguntado por el anuncio de la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Mª Carmen Maeztu, de que se ha encontrado en Pamplona una ubicación para abrir un albergue destinado a personas sin hogar durante la ola de frío con capacidad para 50 personas, Lasa ha señalado que "en principio es positivo que se abran nuevas plazas, pero es muy insuficiente, porque nosotros calculamos que alrededor de 100 personas, además de las que duermen en el albergue, duermen en la calle".

Además, ha destacado que "se necesitaría que se habiliten para todo el año, no para los meses de frío". "¿Qué van a hacer el resto del año? ¿Otros nueve meses van a estar en la calle? No tiene sentido", ha rechazado.