El Colegio de Médicos de Navarra pide "calma" ante el coronavirus y "confianza" en el sistema sanitario público

PAMPLONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Médicos de Navarra ha pedido "calma" ante "la alarma creada por la extensión del coronavirus Covid19 en España" así como "tranquilidad" y "confianza" en el sistema sanitario público.

En un comunicado, el Colegio de Médicos de Navarra ha expresado su "total confianza" en el departamento de Salud y en el Ministerio, "que son las entidades competentes a la hora de aplicar los protocolos y medidas necesarias para actuar ante situaciones que afectan a la salud pública".

Asimismo, ha destacado "la implicación de los profesionales sanitarios y la necesidad de involucrar a la ciudadanía en la gestión de esta crisis sanitaria". En ese sentido, el Colegio de Médicos ha recomendado "huir de situaciones de histeria y actuar con lógica".

RECOMENDACIONES

El Colegio de Médicos de Navarra ha hecho suyas las consideraciones del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) a la población general ante la extensión del coronavirus (Covid-19).

En concreto, dice, "la enfermedad es nueva, emergente, potencialmente pandémica, pero en este momento es aún erradicable"; "su tasa de letalidad puede situarse en torno al 2% de los pacientes con enfermedad, pero es mucho menor si sumamos los casos asintomáticos".

También indica que en este momento, "lo principal es el diagnóstico precoz, de acuerdo a los criterios epidemiológicos y clínicos acordados en el Consejo Interterritorial; el aislamiento de los pacientes y la trazabilidad y cuarentena de los contactos".

Según añade, "estas medidas son esenciales porque aún podemos controlar la enfermedad y erradicarla del planeta". "Los equipos de protección personal, de acuerdo con el protocolo vigente, solo deben ser utilizados por profesionales sanitarios durante su trabajo", expone.

Y afirma que las mascarillas no sirven de nada al aire libre ni tampoco en lugares del mundo donde no hay transmisión local, por lo que piden no acaparar mascarillas ni hacer compras compulsivas, que "solo contribuyen a generar alarma y provocar desabastecimientos".

"Su médico es su mejor aliado y consejero en caso de presentar cualquier duda o problema de salud, ahora y siempre. Ante la sospecha, llamar al 112. No sature innecesariamente las urgencias hospitalarias", indica, para pedir que se mantenga informado en los canales oficiales, "evitando las noticias falsas". "Sobre todo haga una vida lo más normal posible en todos los sentidos", concluye.