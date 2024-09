El concejal de Geroa Bai Koldo Martínez renuncia a su acta por motivos personales y de salud

Será sustituido por Javier Leoz



PAMPLONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El edil del grupo municipal de Geroa Bai en el Ayuntamiento de Pamplona Koldo Martínez ha anunciado este lunes que renunciará al acta de concejal el próximo jueves en el pleno por motivos personales y de salud.

En una nota de prensa, desde Geroa Bai han mostrado su "más profundo y sincero agradecimiento" a Martínez "por su labor durante estos años" y han comunicado que Javier Leoz le sustituirá en la concejalía.

Martínez ha dado a conocer su decisión este lunes en la Junta de Gobierno del Consistorio pamplonés. Según ha subrayado, "mi compromiso con la ciudadanía y con Geroa Bai ha sido siempre absoluto, y en estos momentos, por motivos de salud, no puedo ofrecer ese 100% de mí mismo en mis responsabilidades como concejal, y por respeto a Pamplona-Iruña, a la ciudadanía, he decidido dar un paso a un lado".

"Esta decisión la he trasladado al alcalde, Joseba Asiron, y al resto de compañeras y compañeras del equipo de gobierno, así como a mis compañeros del grupo municipal de Iruña y de Geroa Bai", ha informado.

Ha añadido Martínez que "me voy con la conciencia tranquila y la satisfacción de dejar en Iruña un gobierno progresista que está trabajando y seguirá trabajando por una Pamplona mejor, y no me cabe duda de que mis compañeros harán un gran trabajo al frente de Geroa Bai Iruñea". "Aunque dejo la política activa, seguiré apoyando y colaborando como siempre he hecho con Geroa Bai", ha subrayado.

Martinez, licenciado y doctor en Medicina y Cirugía, ha sido concejal de la coalición desde junio de 2023 y ha desempeñado también la labor de senador autonómico por Navarra (2019-2023) y de portavoz de Geroa Bai en el Parlamento foral (2015-2019).

Geroa Bai ha mostrado su "más profundo y sincero agradecimiento" a Martínez por "su labor y dedicación a la coalición durante todos estos años, así como por su incansable esfuerzo por construir una Navarra mejor para todos y todas".

Según la coalición, "la trayectoria de Martínez deja una huella imborrable en el panorama político navarro, gracias a su inquebrantable compromiso, pasión y trabajo por y para el bienestar de los navarros y navarras". "Su vocación de servicio público ha sido ejemplo de trabajo, dedicación y defensa de los valores que en Geroa Bai siempre hemos defendido", ha destacado la coalición.

Fruto de la renuncia, Javier Leoz pasará a sustituir a Koldo Martínez en la concejalía. Leoz, de 59 años y natural de Pamplona, es licenciado en Derecho y es "buen conocedor" de la política municipal ya que ha desempeñado el cargo de concejal del Ayuntamiento de Pamplona en las legislaturas 2011-15, 2015-19 y 2019- 23, "donde ha contribuido significativamente al desarrollo y bienestar de la ciudad". Además, Javier Leoz es miembro de la Comisión Permanente de Geroa Bai y en la actualidad ocupa el puesto de abogado y responsable técnico de EAJ-PNV en Navarra.