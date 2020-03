La concejal del PSN que firma la moción de censura con EH Bildu en Estella dice que sigue "la línea del partido"

Afirman que "el PSN y el PSOE han pactado y están pactando los Presupuestos de Navarra y España" con EH Bildu

PAMPLONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejal del PSN en Estella Magdalena Hernández y el concejal Jorge Crespo, expulsado recientemente del Partido Socialista, han afirmado que con la moción de censura que han registrado junto a EH Bildu y Geroa Bai contra el alcalde de Navarra Suma, que el PSN no autoriza, están "siguiendo la línea del partido".

Según han expuesto en una rueda de prensa, con esta moción de censura contra Gonzalo Fuentes están "siguiendo el camino que nos ha indicado nuestro partido, que es el diálogo entre diferentes y el acuerdo para un gobierno progresista".

En este sentido, Magdalena Hernández ha afirmado que "esto no es Madrid" y que "mantenernos en el tacticismo o en una posición sectaria no es una opción porque no beneficia en nada a la vida" de los ciudadanos. Y ha señalado que con los ediles de EH Bildu y Geroa Bai de Estella, "aun cuando tenemos una visión política diferente, han sido catalizadores del diálogo y el acuerdo".

Ha manifestado que lo que les ha llevado a presentar esta moción de censura ha sido "la injusta suspensión temporal" de Jorge Crespo del PSN, así como "la visión de la ciudad" de Navarra Suma y la situación "grave" del Consistorio, y ha afirmado que "la gestión del actual alcalde ha sido tan mala que ha hecho buena la de la legislatura pasada".

Por su parte, Jorge Crespo ha considerado que "estamos ante un día histórico" y ha destacado que "ha sido un trabajo en el que todos hemos arrimado el hombro". "Damos un paso enorme, Estella se merece avanzar y no perder el tiempo sin ideas ni proyectos", ha planteado.

A su juicio, el actual gobierno municipal "no trabaja para todos, se trata de un gobierno excluyente, que no respeta la pluralidad, la diversidad y la palabra dada" y ha considerado que "tenemos un gobierno a la deriva y echado al monte, un alcalde que actúa como si el Ayuntamiento fuera un cortijo".

Para Crespo, con la moción de censura registrada contra el alcalde de Navarra Suma "hemos seguido el camino marcado por nuestro partido" y ha remarcado que "el PSN y el PSOE han pactado y están pactando los Presupuestos generales de Navarra y España" con EH Bildu.

En este sentido, mostrando unas fotografías, ha destacado que "aquí tenemos a María Chivite negociando los presupuestos con EH Bildu" y que "aquí tenemos a nuestro secretario de Organización federal pactando los Presupuestos Generales de España". "Estamos siguiendo la misma línea", ha aseverado, para agregar que también han "acatado y cumplido" el mandato de la asamblea de Estella que el pasado 24 de enero "de manera libre, soberana y mayoritaria nos encomendó".

"No podíamos seguir ajenos a la realidad y voluntad popular, permitiendo que se pierdan cuatro años, hemos alcanzando un acuerdo de progreso y desarrollo para Estella", ha manifestado Crespo, para quien los firmantes de la moción de censura han mostrado "altura de miras". "Hemos hecho política en mayúsculas para hablar únicamente de gestión", ha agregado.

Asimismo, Jorge Crespo ha manifestado que tanto él como Magdalena Hernández tienen un "compromiso" con el Partido Socialista, pero "un deber mayor con nuestra ciudad" y ha insistido en que "este acuerdo permite que la política deje de ser un arma y vuelva a ser el arte de hacer posible lo necesario".

Ha señalado que él no es un concejal "no adscrito", sino "un concejal socialista" porque considera que su expulsión es "ilegal" y sobre el tercer edil del PSN en el Consistorio, Ibai Crespo, que no firma la moción de censura, ha indicado que "no lo vemos nunca".