Concentración de Sociedad Civil Navarra en contra de la amnistía y en defensa del "verdadero Estado de Derecho"

PAMPLONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de medio centenar de personas se han concentrado este jueves junto al Monumento de los Fueros de Pamplona, convocadas por Sociedad Civil Navarra, bajo el lema 'Basta de mentiras. No a la amnistía' para mostrar su rechazo a la amnistía y en defensa de "la verdadera democracia y el Estado de Derecho".

Es la primera movilización de las anunciadas ayer miércoles por Sociedad Civil Navarra, cuyo objetivo es realizar concentraciones de forma semanal, cada jueves, tanto en Pamplona como en Tudela y otras localidades de la Comunidad foral. En ella se han podido ver a representantes políticos como Juan Luis Sánchez de Muniáin, de UPN, o Ruth Goñi, del PPN.

En declaraciones a Europa Press, Pilar Aramburo, miembro de la Junta de Sociedad Civil Navarra, ha afirmado que "no queremos que el tema de la amnistía prospere". "Vamos a insistir pacífica y democráticamente con todos los medios que la democracia tiene, que son muchos. Nosotros, como ciudadanía, vamos a estar el tiempo que haga falta en los lugares que haga falta", ha señalado, tras añadir que "extenderemos nuestra opinión, nuestro sentimiento ciudadano, nuestra apuesta por la verdadera democracia y el Estado de Derecho".

Porque, a su juicio, "realmente esto es lo que se está erosionando por siete miserables votos". "Es una compra que es corrupción, que entendemos que es la peor de las condiciones para que prospere un Gobierno que no va a poder hacer nada, o lo que quiera Puigdemont. Si no quiere presupuestos Puigdemont, no tendrá presupuestos España", ha subrayado.

Tras destacar que "nosotros hemos luchado muchos años porque hubiera un Estado libre y con democracia, de personas libres", ha remarcado que "queremos seguir sintiéndonos así". "No vamos a parar. Yo creo que la conciencia ciudadana va tomando la dimensión de este desastre. Y en ese sentido somos optimistas, yo soy muy optimista. Yo pienso que esto va a caer, la amnistía hecha a medida por los mismos delincuentes caerá, porque en Europa se pretende que haya Estados libres, democráticos, tanta lucha por construir Europa, por construir nuestros Estados. Y que en este momento se esté jugando a esto, es tremendo", ha dicho.

Así, ha considerado "imprescindible" que la ciudadanía "despierte", porque "el sentido crítico ciudadano es fundamental". "Tenemos que ser ciudadanos que no solo votamos, tenemos que tener espíritu crítico y libre y valorar los acontecimientos y a partir de ahí, según nuestros ideales, tenemos que defenderlos", ha manifestado.