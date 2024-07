El Consejo Navarro del Voluntariado propone a María José Leoz como Persona Voluntaria de 2024

La propuesta se elevará a Sesión de gobierno y el acto de entrega de galardón se celebrará, previsiblemente, en septiembre u octubre



El Consejo Navarro del Voluntariado ha propuesto al Gobierno foral otorgar a María José Leoz, impulsora de la Asociación Síndrome de Down Navarra, la distinción de Persona Voluntaria de Navarra 2024. Se trata del máximo reconocimiento que otorgará, por primera vez, el Ejecutivo foral en materia de voluntariado.

La propuesta se elevará a Sesión de gobierno y el acto de entrega de galardón se celebrará, previsiblemente, en septiembre u octubre. Así lo ha dado a conocer este martes el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, junto a la vicepresidenta del Consejo Navarra del Voluntariado, Natalia Herce, y el director general de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento de Navarra, Joseba Asiain, en una comparecencia después de participar en la reunión del Consejo Navarro del Voluntariado.

Según Taberna, María José Leóz "es una persona muy creativa, disruptiva", que "no solamente trabajó en el propósito de consolidar y fortalecer la Asociación Navarra de Síndrome de Down, sino también en elementos llamémosle disruptivos o de vanguardia", formando parte de la creación de Motxila 21.

Esta primera edición, ha dicho Taberna, "ha tenido un éxito muy importante en cuanto a convocatoria, porque ha habido 24 personas y asociaciones que se han acreditado para este reconocimiento". "Creemos que esta persona, María José Leoz, acredita el reconocimiento de este premio. Creemos que es un buen broche inicial para empezar con esta senda y, sobre todo, desde la perspectiva, desde la necesidad de poner en valor a las personas voluntarias, de poner en valor al voluntariado", ha apuntado.

Ha añadido Taberna que Navarra "es el espacio que más voluntariado acredita, por razones tanto de tejido social, razones históricas como el auzolan, el cooperativismo". "Es una comunidad con un gran alto grado de voluntariado, y este reconocimiento en torno a una persona, en torno a una asociación, es muy significativo para motivar, más si cabe, a la ciudadanía en algo tan importante como es el altruismo, como es la filantropía... en definitiva, el voluntariado", ha remarcado.

Además, ha subrayado que el hecho de que Leoz sea una mujer "también es un elemento muy significativo, porque las personas voluntarias tienen un gran factor de género", y ha apostado por "romper esos roles que existen en nuestra sociedad".

"COMPROMISO SOCIAL E INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD"

Mª José Leoz es una de las impulsoras de la creación de la asociación Síndrome de Down de Navarra, entidad sin ánimo de lucro que trabaja "para mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down y la defensa de sus derechos". Su trayectoria en el campo del voluntariado comienza con el nacimiento de su hijo, con síndrome de Down, "y la necesidad de acompañarle en una sociedad que presentaba escasas oportunidades para las personas con discapacidad".

En 2005, "distinguiéndose por sus ideas rompedoras e innovadoras", crea también desde el voluntariado una banda de rock formada por personas voluntarias sin discapacidad y 15 personas con Síndrome de Down llamado Motxila 21. El grupo ha obtenido numerosos reconocimientos, como el premio a la mejor trayectoria musical del año en la VII Gala de la Música Navarra, el Galardón Navarro a la Participación Social, y ha sido grupo elegido como una de las mayores fortunas sociales por la Lista Forbes en el año 2021.

La candidatura ha sido presentada por la Asociación Síndrome de Down en base a su "su larga trayectoria de voluntariado, su experiencia desarrollando acciones de gran relevancia en el compromiso social, así como actuaciones impulsoras de voluntariado en el ámbito de la discapacidad intelectual, siempre desde la innovación".

24 CANDIDATURAS PRESENTADAS EN SU PRIMERA EDICIÓN

La distinción Persona Voluntaria es una de las 59 acciones incluidas en el III Plan de Voluntariado de Navarra, que establece las medidas y prioridades para impulsar el voluntariado en Navarra para los próximos cuatro años.

Las 24 candidaturas presentadas han sido revisadas por un Comité Técnico, que ha seleccionado un máximo de diez valoradas posteriormente por una Comisión Asesora. Los tres proyectos con mayor puntación han sido valorados este martes por el Consejo Navarro del Voluntariado.

GALARDÓN CONTEMPLADO EN EL III PLAN DE VOLUNTARIADO

La entrega de esta distinción es una de las 59 medidas recogidas en el III Plan de Voluntariado de Navarra 2024-2027, al objeto de "reconocer el papel que las personas voluntarias desempeñan en nuestra sociedad". En este ámbito, se contempla asimismo la implantación de un carnet acreditativo a las personas que así lo soliciten, "lo que supondrá un importante incentivo porque a futuro estará asociado a una serie de descuentos y otras ventajas".

El III Plan de Voluntariado, impulsado por el Departamento de Presidencia e Igualdad y aprobado el pasado mes de marzo por el Ejecutivo foral, constituye la hoja de ruta del Gobierno de Navarra en esta materia para los próximos cuatro años y establece las medidas y prioridades para impulsar el voluntariado en Navarra en 6 ejes de actuación estratégicos: sensibilizar, fortalecer, coordinar, conocer, perspectiva de género y nuevo marco normativo.

En relación a este último, el Ejecutivo foral impulsará esta legislatura una nueva Ley foral "que regule el voluntariado como motor de cambio social actualizado a las nuevas formas de participación social con las que cuenta la ciudadanía". Cabe recordar que la actual Ley foral del Voluntariado data de 1998.

Entre los objetivos perseguidos "destaca la consolidación del servicio de intermediación que facilita el contacto entre personas voluntarias y entidades, reforzando recursos como el buscador de acciones de la plataforma Navarra+Voluntaria".

Otra de las novedades del Plan es el fomento y apoyo del voluntariado en el medio rural, para lo que se realizará un estudio sobre sus particularidades, se trasladarán eventos y actividades relacionadas con él a diferentes zonas de Navarra y se prevé establecer acuerdos con entidades que trabajen a nivel local, "para generar una mayor red de voluntariado en todo el territorio".

El Plan prevé también el fomento de alianzas con entidades y empresas para realizar prácticas de voluntariado corporativo, con universidades y centros educativos, así como con entidades promotoras, patrocinadoras y potenciales financiadoras de voluntariado.

Para establecer los apoyos que favorezcan el desarrollo de las entidades de voluntariado se prevé la elaboración de una oferta periódica de cursos de formación, guías y materiales didácticos que cubran las necesidades de las entidades, así como la creación de herramientas para elaborar protocolos de acogida a las personas voluntarias o el apoyo en la elaboración de estrategias de búsqueda de financiación.

Además, al objeto de "avanzar en el conocimiento sobre el voluntariado en Navarra", se prevé la digitalización y actualización periódica del censo para conocer el número y perfil de las personas que realizan prácticas de voluntariado. Asimismo, para concienciar sobre el sentido del voluntariado y promover sus valores, se realizarán campañas de sensibilización y jornadas.