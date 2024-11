El Consejo Navarro del Voluntariado, reconocido con la Medalla del Parlamento foral

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Navarro del Voluntariado ha recibido este miércoles la Medalla del Parlamento foral, máxima distinción que que concede el Legislativo y con la que en esta ocasión se reconoce la trayectoria de las personas y los organismos implicados en la "construcción de una sociedad mejor, también a través de su colaboración con las instituciones".

El acto ha estado presidido por el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, y ha contado con la presencia de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; el presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza; el Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera; y representantes de ASPACE, ADACEN, CERMIN, ANFAS, CEAR, ANARADS, el Banco de Alimentos, Cruz Roja, o Proyecto Hombre.

También ha acudido una representación de la Casa Regional de la Comunidad Valenciana, como homenaje a los afectados por la DANA.

Unai Hualde ha comenzado su intervención poniendo en valor la determinación de todas las personas, empresas, colectivos y personal profesionalizado que, de una u otra forma, forma parte del voluntariado, "esa red social unida por el interés principal de mejorar lo que nos rodea, lo que nos es común". "Navarra cuenta con una sociedad militante, que protesta ante las injusticias, que manifiesta sus reivindicaciones y que, sobre todo, arrima el hombro cuando se le necesita. No es una labor desinteresada porque, si bien no se cobra, sí que existe un interés, mejorar el ecosistema del que formamos parte. El voluntariado es una clara identidad de nuestra sociedad, Marca Navarra. Y un motor de cambio social, porque además de invertir tiempo y esfuerzo en ayudar, aborda problemas importantes y contribuye a la concienciación", ha subrayado Hualde.

El presidente del Parlamento ha llamado a cuidar esa solidaridad intrínseca frente a quienes "niegan el cambio climático, interpretan el fenómeno migratorio como una amenaza o no ven un problema en la violencia machista". "Afortunadamente, en Navarra son una minoría. Quizás tenga que ver con nuestra militancia, con nuestro compromiso social. Aun con todo, no debemos escatimar esfuerzos desde las instituciones, siempre codo con codo con la sociedad civil, sin perder de vista el objetivo, que no es otro que posibilitar una sociedad mejor y más justa", ha subrayado Hualde.

Así, tras subrayar la puesta en marcha del III Plan de Voluntariado 2024-27 y la próxima tramitación de una nueva ley foral llamada a "regular el voluntariado como motor de cambio social", el presidente del Parlamento ha aludido a la reciente tragedia de la DANA para trasladar de nuevo el "apoyo y solidaridad" a las víctimas y sus familias, poniendo de relieve la colaboración de la sociedad navarra, "siempre dispuesta a ayudar en centenares de causas".

A continuación, Yolanda Ibáñez, secretaria primera de la Mesa del Parlamento, y Mikel Zabaleta, secretario segundo, han dado lectura a la declaración nstitucional que aprobó la Junta de Portavoces del Parlamento "en señal de reconocimiento y agradecimiento a todos los colectivos, entidades y personas que conforman el voluntariado navarro". Del mismo modo, han dado cuenta del acuerdo de la Mesa del Parlamento para conceder la Medalla.

Seguidamente, Unai Hualde ha hecho entrega de la Medalla a Natalia Herce, vicepresidenta del Consejo Navarro del Voluntariado, y de los textos del acuerdo y la declaración institucional a Almudena López, presidenta de la casa de la Comunidad Valenciana en Navarra.

Tras recibir la Medalla, Herce y López han agradecido el galardón, han abogado por ajustar los ámbitos de decisión y gestión a los parámetros lógicos de una sociedad "organizada y con ganas de participar, de generar espacios de encuentro y colaboración transformadora". Todo ello para conseguir un entorno "más justo y próspero", tarea en la que han destacado la aportación del voluntariado.

Herce ha afirmado que, "detrás del ecosistema navarro de voluntariado, representado por el Consejo de Voluntariado, hay miles de ciudadanos y entidades que les acogen y acompañan, además de personas y administraciones públicas que facilitan esa gestión". "El 44,4% de la población navarra, muchas mujeres, ha sido voluntaria en algún momento de su vida. Ahora el reto pasa por actualizar la ley foral de Voluntariado, que data de 1998, y fortalecer las entidades sociales que canalizan la solidaridad individual", ha destacado.

Almudena López ha dado las gracias "a todos los voluntarios y vecinos de Navarra, porque desde el minuto uno se han volcado con el mayor desastre natural de la historia de nuestro país". "Gracias también a las instituciones navarras, que no dudaron en ofrecer material, vehículos y efectivos. Y, cómo no, a esta Cámara, por reconocer la labor del voluntariado en todas y cada una de sus actuaciones, en especial por las que atañen a Valencia", ha resaltado.