Controlado un incendio en una hayedo en Ezkurra

PAMPLONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos se han desplegado este sábado con motivo de un incendio forestal en un hayedo, en la zona de Muxaiko, en Ezkurra. No hay personas afectadas.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 13.27 horas y se ha movilizado un dispositivo compuesto por bomberos de Cordovilla, un helicóptero del Gobierno de Navarra, otro helicóptero del MITECO y la Policía Foral.

El incendio se ha producido en una zona de hayedo de difícil acceso y ha afectado a helecho y monte bajo. Se encuentra controlado y en el lugar permanecen los bomberos de Cordovilla realizando labores de remate y vigilancia.