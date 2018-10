La Coordinadora en defensa de las pensiones pide el apoyo del Parlamento foral

Actualizado 02/03/2018 15:21:53 CET

PAMPLONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora en defensa de las pensiones públicas se ha reunido este viernes con la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez, para pedirle que gestione sus reivindicaciones ante el Gobierno central y le traslade el "descontento" de los pensionistas navarros.

Antes de iniciarse el encuentro, Fernando Viedma, en representación de la coordinadora, ha remarcado que "la gente pensionista está harta de que se nos diga que hay crisis, mientras vemos que los beneficios de las empresas van para arriba, que a la banca no le falta dinero y que se regala dinero a las autopistas".

"Vemos que nos están mintiendo, no hay derecho a lo que están haciendo con la gente que ha levantado este país", ha reivindicado Viedma, quien ha defendido que "no nos pueden regatear el IPC cuando los políticos se suben un 7% y tienen pensiones vitalicias y salarios de 70.000 euros". "No nos pueden regatear nuestra vida, con el dinero que hemos ido ahorrando durante 45 años de cotización no pueden hacer lo que quieren, eso tiene un nombre, robar descaradamente a la gente más necesitada", ha apuntado.

En su opinión, "todos estamos en la obligación de impedir que el Gobierno del PP rompa el sistema público de pensiones para llevarnos a un sistema privado". Y también ha pedido que "no haya brecha salarial entre los pensionistas". "Todas las personas tienen derecho a una pensión digna, lo dice la Constitución, y una pensión digna no son 600 euros", ha sostenido.

En este sentido, ha considerado que "si este Gobierno no cede a la presión popular hay que pedir su dimisión o un voto de castigo" en las próximas elecciones. "Iremos a por este Gobierno, 9,5 millones de votos son muchos votos para echarlo fuera", ha subrayado, para advertir de que "si el Gobierno central no mueve su carta, habrá problemas en este país".

Por su parte, la presidenta del Parlamento foral, Ainhoa Aznárez, ha mostrado su "total" apoyo a las reivindicaciones de la Coordinadora en defensa de las pensiones, ya que "vienen a reivindicar lo que es justo, dignificar sus pensiones y hacer que los últimos años de vida de esas personas que han dado todo por este país tengan un buen vivir".

"No me queda más que estar con ellos y recoger todas sus reivindicaciones. Este Parlamento estará apoyando todo lo que piden ante las injustas e indignas subidas de las pensiones por parte del PP", ha declarado Aznárez.

Además, ha avanzado que "seguramente este Parlamento colocará el lazo marrón en la fachada como hace con otros colectivos también", un gesto que, en su opinión, es de "justicia social".