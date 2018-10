El coronel jefe de la Guardia Civil ve "ostensiblemente mejorable" el empleo de los recursos policiales en Navarra

Publicado 12/10/2018 14:23:58 CET

Así lo ha expresado en el acto de conmemoración de la festividad de la patrona de la Guardia Civil en Pamplona

PAMPLONA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coronel jefe de la Guardia Civil en Navarra, José Santiago Martín, ha afirmado este viernes que "en los últimos meses han acontecido diversos episodios que han puesto en tela de juicio la coordinación de los cuerpos policiales en Navarra" y ha manifestado que "el empleo de los recursos policiales existentes en la Comunidad foral es ostensiblemente mejorable".

Así lo ha expuesto Martín en el acto conmemorativo por la festividad de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, celebrado este mediodía en Pamplona; un acto que ha contado con la presencia del delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, y con numerosos representantes políticos de UPN, PSN y PPN, y de instituciones de la Comunidad foral. Por parte del Gobierno foral, ha acudido el director general de Interior, Agustín Gastaminza.

La celebración ha comenzado a las 12 horas con la entrada de la bandera nacional al son del himno de España al que ha seguido la tradicional revista a las tropas. A continuación se han concedido 37 medallas, 17 menciones honoríficas y se ha entrado el 'sombrero negro' al Colegio de Abogados de Pamplona, que ha sido recogido por su decana, Blanca Ramos. El acto ha finalizado con una ofrenda floral en recuerdo a los agentes caídos y el tradicional desfile por la avenida Galicia.

En su intervención, el coronel jefe de la Guardia Civil en Navarra ha señalado que por parte de la Benemérita "en ningún momento se ha puesto en duda la profesionalidad de los trabajadores del 112 ni de nuestros compañeros de la Policía Foral, todo lo contrario".

Ha señalado que "el geoposicionamiento de todas las patrullas y su visionado en tiempo real por el conjunto de los cuerpos policiales, al mismo tiempo que se comparte en tiempo real todas las incidencias recibidas tanto en el teléfono 112 como en los teléfonos de cada cuerpo, permitiría que ante el requerimiento de un ciudadano pueda actuar el recurso policial más cercano".

Según ha dicho, "actualmente no ocurre así en numerosas ocasiones, afectando especialmente a las emergencias más perentorias y graves", por lo que ha abogado por "implementar todas las mejoras, puramente técnicas y fácilmente alcanzables a corto plazo". "Juntos prestamos un mejor servicio a los ciudadanos", ha aseverado.

No obstante, ha indicado que en materia de seguridad los navarros pueden estar "muy tranquilos". "Los índices de delincuencia están entre los más bajos del país", ha señalado.

José Santiago Martín ha tenido un recuerdo en su discurso para los guardias civiles que "el año pasado estuvieron desplegados en Cataluña" y ha destacado que "fuisteis un obstáculo sólido, un obstáculo firme, un obstáculo que les impidió progresar en su deriva de ilegalidades y quebrantamientos".

"Quienes con sus ataques viles y cobardes pretenden amedrentarnos se equivocan. Sus actos de odio nos sirven de estímulo para seguir, si cabe, con más ahínco sirviendo a España, a las órdenes del Gobierno de la nación y siguiendo las directrices de jueces y fiscales", ha añadido, para afirmar que "no vamos a fallar ni a los españoles, ni a los catalanes que respetan el marco de convivencia común que recoge la Constitución".

También ha mencionado de "manera especial" el trabajo de las mujeres guardias civiles que trabajan en Navarra con motivo del 30 aniversario del ingreso de la mujer en la Benemérita. "Habéis tenido que romper barreras, vencer inercias y convivir con algunas incomprensiones y aunque se ha avanzado mucho es necesario, más que necesario es de justicia, seguir profundizando en pro de la igualdad de oportunidades", ha expuesto.

"TODOS LOS CUERPOS NECESARIOS"

Por su parte, el delegado del Gobierno ha reconocido el trabajo de la Guardia Civil y ha señalado que "soy consciente de que habéis sentido la hostilidad de una parte de nuestra tierra durante demasiado tiempo; una parte muy pequeña, eso sí, porque os aseguro que la mayoría de los navarros y navarras nos sentimos orgullosos del trabajo que hacéis". "Lo defendemos y sabemos que es imprescindible. Lo dije hace unos días durante la fiesta de la Policía Nacional y lo reitero hoy: nadie sobra, todos sumáis", ha aseverado.

Ha manifestado que "la mejor Navarra se construye desde la suma", "aunque todavía haya quien no lo entienda y quiera seguir viviendo del triste pasado que empezamos a superar en el mes de mayo, cuando la banda terrorista ETA anunció su disolución". "No queremos volver ni a la violencia, ni a la extorsión, ni a la falta de libertad, ni al sufrimiento que nos han acompañado en los últimos cincuenta años", ha comentado.

Según ha dicho, "queremos avanzar y caminar con paso firme hacia la Navarra de la suma, de la convivencia, y de la memoria, justa y acorde a la historia tal y como ocurrió". "La construcción de ese relato veraz será, sin duda, nuestro mejor homenaje a las víctimas y el mejor legado a las generaciones venideras", ha afirmado.

Ha trasladado el delegado a la Guardia Civil que "nadie os haga sentir que ésta no es vuestra casa porque os aseguro que no es así". "En esta Navarra de la suma las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sois un pilar básico junto a la Policía Foral y a las policías municipales. No se trata de confrontar, como pretenden algunos, sino de sumar, y en esa línea estamos trabajando desde la Delegación del Gobierno" ha indicado.

Arasti ha señalado que "estamos abiertos al diálogo y al acuerdo, pero hay un límite que no se puede traspasar". "Más allá de las ansias de algunos y de las intenciones maniqueas que demuestran en sus declaraciones, hemos de tener claro que todos los cuerpos policiales son necesarios en nuestra tierra", ha afirmado.

También se ha referido a la celebración de los 30 años de la incorporación de la mujer a la Guardia Civil, "un hecho que nos enorgullece especialmente porque, como bien sabéis, la lucha por la igualdad es pilar básico del Gobierno de Pedro Sánchez". "Vosotros y vosotras abristeis camino hace 30 años, cuando la realidad era muy diferente a la que tenemos ahora; y lo hicisteis luchando contra los prejuicios, los estigmas y los convencionalismos sociales, sin miedo y con valentía", ha comentado.