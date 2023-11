Covite revela que el exjefe etarra 'Mikel Antza' coordina un grupo de lectura de euskera en ayuntamientos de Navarra

Considera que si España tuviera "más de ejemplo" el comportamiento de las víctimas de ETA "otro gallo cantaría"



PAMPLONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha criticado que "el que fuera jefe de ETA Mikel Albisu, más conocido por su apodo 'Mikel Antza', sea el coordinador del grupo de lectura del Servicio de Euskera de las localidades navarras de Erro, Burguete, Valcarlos, Valle de Arce y Valle de Aezkoa".

Así lo ha manifestado este miércoles, durante la inauguración en Pamplona de la XXI Jornada Anual de Covite, que trata sobre "los déficits del posterrorismo de ETA (radicalización, legitimación del terrorismo y el papel de las víctimas)".

Ordóñez ha calificado de "toda una afrenta para la memoria y la dignidad de las víctimas" que 'Mikel Antza' ostente este puesto, cuando "fue uno de los impulsores de la estrategia de ETA de la socialización del sufrimiento, cuya primera víctima fue precisamente mi hermano Gregorio Ordóñez y dirigió la estrategia política de la organización terrorista ETA durante más de una década".

La presidenta de Covite ha incidido en que "en la actualidad todavía tiene causas pendientes con la justicia, entre ellas el caso de la autoría intelectual del asesinato de mi hermano". Por todo ello, Ordóñez ha exigido a las instituciones públicas que no fomenten "que alguien de su trayectoria asuma la responsabilidad del grupo de lectura".

"Los grupos de lectura son un lugar de reflexión y de transmisión de valores, y darle esta plataforma a un miembro de ETA, darle difusión y tratarlo con normalidad supone toda una afrenta para la memoria y la dignidad de las víctimas", ha dicho. Más aún, ha continuado Ordóñez, "cuando presenta su cargo de coordinador precisamente con su apodo etarra 'Mikel Antza', lo que supone toda una reivindicación de su trayectoria en ETA".

La presidenta de Covite ha calificado de "indecente" e "inmoral" que esta cuestión tenga "el aval de instituciones públicas como los ayuntamientos mencionados". "Desde Covite hemos pedido, a través de una serie de cartas, que cesen inmediatamente a Mikel Antza de sus funciones como coordinador del grupo de lectura del Servicio de Euskera los municipios citados", ha asegurado.

En declaraciones a los medios de comunicación antes del acto, Ordóñez ha afirmado que "este final de ETA negociado que estamos viviendo ha sido a costa de la impunidad de ceder a los terroristas de ETA los derechos a la justicia y a la verdad de las víctimas del terrorismo". "Quien ha pagado la paz en este país somos las víctimas, no le debemos nada a ETA ni a nuestros gobernantes, que uno negoció y el otro cumplió con las exigencias de la negociación de Zapatero con ETA", ha indicado.

Según Ordóñez, "mientras esté instalada en una parte de la sociedad vasca y navarra esa radicalización, esa justificación todavía de legitimación de la violencia terrorista, será necesario que reflexionemos en esta jornada sobre esos déficits".

En este sentido, ha considerado que "si hay alguien que somos ejemplo de transmisión de valores" son las víctimas, que a pesar de tener "razones para odiar" son "el mejor ejemplo de convivencia, convivencia democrática, pacífica". "Nosotros rompimos la espiral del odio, nunca respondimos al odio, a la violencia con violencia, y por eso rompimos la espiral del odio. Por eso aquí igual no estamos hablando de un conflicto como sí que ha existido en Irlanda del Norte, en Colombia, en tantos países que ha habido respuesta", ha apuntado.

Tras subrayar que "si este país tuviera de ejemplo más a las víctimas, nuestro comportamiento ejemplar de las víctimas del terrorismo, otro gallo cantaría, porque las víctimas, la mayoría de las víctimas, no odiamos", Ordóñez ha remarcado que "odia siempre quien no tiene motivos para odiar, y el odio siempre está basado en la mentira, en la sinrazón".

También ha destacado como "déficit" la "radicalización", ya que los terroristas tienen actualmente "muchísima más presencia en la calle que las víctimas". "Estamos todos los días denunciando manifestaciones, declaraciones de nuestros portavoces de la izquierda abertzale, fiestas populares, en las que todo el rato es la presencia de los asesinos de nuestros familiares, de los que atentaron contra nuestras vidas, siempre llamándoles presos políticos, exigiendo la impunidad, a todas horas. Pero ya no es en el espacio público en las calles, es desde dentro, desde las propias instituciones, ayuntamientos que son los que organizan esos ritos legitimadores de la violencia terrorista", ha dicho.

Preguntada por los pactos a los que ha llegado Pedro Sánchez con otros partidos políticos para su investidura, Ordóñez ha señalado que "yo de esto no voy a hablar, esto es un tema político, esto no nos afecta a nosotros nada como asociación de víctimas y como víctimas del terrorismo". "Yo del tema político no voy a hablar para nada, el tema de la investidura me queda lejos, yo soy la presidenta de una asociación de víctimas, venimos aquí a inaugurar esta jornada, que esto sí que nos afecta, hablar de estos temas que sí que son para nosotros importantes. Y lo de la investidura sí, podrá afectar e interesar al país como nación, políticamente, pero no a nosotros", ha reivindicado.

Al ser preguntada por una ley de amnistía "que pudiera llegar también a los terroristas", la presidenta de Covite ha respondido que "dónde está esa ley de amnistía". "Nosotros hablaremos cuando ocurran los hechos, nosotros nunca denunciamos cosas que no van a ocurrir, denunciamos hechos y somos rigurosos en nuestras denuncias, aquí la única ley de amnistía que nos afectó directamente a las víctimas del terrorismo fue la de 1937 y tantos indultos que ha habido posteriormente de la amnistía, que son amnistías encubiertas también", ha contestado.

También ha criticado que "casi la mitad" de las víctimas de ETA han tenido "cero justicia", y "un porcentaje que sobrepasa la mitad, justicia deficitaria". "Porque, ¿es justicia haber condenado solo al que cobijó al comando, sabiéndose, estando procesados, los tres autores materiales, por ejemplo?", ha cuestionado.

En este sentido, ha considerado que hay jueces "que han sido corruptos". "Los jueces corruptos no son todos, afortunadamente la mayoría no lo han sido, pero cuando veo resoluciones de jueces con nombre y apellido que, con fecha de hoy, dictan un auto incoando sumario a la Audiencia Nacional, dicen que se practicarán las siguientes diligencias de investigación, dejan en blanco las diligencias de investigación, y dictan ese mismo día un auto de sobreseimiento provisional diciendo que se han practicado ya todas las diligencias de investigación y que se manda la cosa al archivo, ¿eso qué es? Eso es un juez corrupto", ha reivindicado.

Ha añadido Ordóñez que "resulta que no dependía ni de que ETA matara mucho en los años 80, que no dependía de que fuera una víctima u otra víctima", sino que "solo dependía de a qué juzgado" enviaban esa causa judicial "y que los jueces, el fiscal, actuaran con la debida diligencia o no, o con falta total absoluta de profesionalidad, de responsabilidad, y por eso unos estaban resueltos y otros no". "La mayor causa que yo cito en los crímenes sin esclarecer es la falta de investigación", ha dicho.