La Delegación notifica a Vito Quiles el traslado de su acto a la Plaza de Yamaguchi al haber otro en Plaza del Castillo

Archivo - Vito Quiles. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Navarra ha notificado al activista Vito Quiles el traslado a la Plaza Yamaguchi del acto que tenía previsto celebrar este jueves, día 15 de octubre, a las 18 horas en la Plaza del Castillo dentro de la gira que ha decidido emprender por España con el mensaje 'Mafia o patria'. La razón, han explicado desde la Delegación, es que ya hay comunicada una concentración en la céntrica plaza de Pamplona.

Varios colectivos, sindicatos, movimientos juveniles y de pensionistas habían comunicado previamente a la Delegación la convocatoria de una concentración para este jueves en la Plaza del Castillo de Pamplona a las 17.30 horas, en protesta precisamente contra el acto que había anunciado Vito Quiles. La concentración del activista se comunicó a la Delegación posteriormente, la noche de ayer y se ha tramitado esta mañana.

Al existir ya la convocatoria en la Plaza del Castillo por parte de varios colectivos, un informe policial recomienda modificar la ubicación del acto de Vito Quiles a la Plaza de Yamaguchi. Por esta razón, se le ha notificado al activista el cambio de lugar en la capital navarra.