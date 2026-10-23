La Policía Nacional ha desarticulado un punto de venta de drogas en el barrio de San Jorge, en Pamplona. - POLICÍA NACIONAL

PAMPLONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado un punto de venta de drogas en el barrio de San Jorge, en Pamplona, en una operación en la que han sido detenidas dos personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública.

La investigación comenzó a raíz de quejas vecinales. La colaboración ciudadana permitió llegar al domicilio en el que se encontraba la droga. Han sido intervenidos 450 gramos de hachís, 70 gramos de marihuana, 7 gramos de cocaína, 810 euros, dos básculas y un teléfono posiblemente sustraído, según ha informado la Policía Nacional en una nota.

El cuerpo policial ha explicado que, a pesar de que las cantidades intervenidas no son grandes, es relevante evitar la venta de sustancias estupefacientes en un entorno de barrio y cerca de entornos escolares.

Por eso, desde la Policía Nacional se ha animado a que cualquier información relativa a presuntas actividades relacionadas con estas actividades se traslade al correo antidrogas@policia.es. Se trata de un correo confidencial y anónimo y en el que se pueden dar datos que puedan servir para una posterior investigación por parte de los grupos especializados contra el tráfico de droga de la Policía Nacional.