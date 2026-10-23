Detenido un ciclista ebrio que arremetió contra los agentes y sanitarios que lo auxiliaron al sufrir una caída

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Foral - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Comisaría de Estella de Policía Foral y efectivos de tráfico de la Comisaría de Pamplona han detenido por un delito de atentado contra la autoridad a un ciclista que presentaba "claros signos de embriaguez" y que arremetió contra los agentes que, junto a los servicios sanitarios, trataban de auxiliarlo tras sufrir una caída.

El suceso, que tuvo lugar a las 21 horas de este miércoles, comenzó tras el aviso de varios ciudadanos que localizaron al hombre tendido en mitad de la carretera, en la NA-1110 (antigua nacional), en el puerto conocido como 'Mata Machos'.

Según han informado desde la Policía Foral, al lugar se desplazaron de inmediato un equipo del Servicio Navarro de Salud (médico y enfermera) y, posteriormente, una ambulancia con base en Lodosa.

Tras verificar que el ciclista no presentaba lesiones físicas derivadas de la caída, tanto el personal médico como las patrullas de la Policía Foral comprobaron que el varón "se encontraba bajo los fuertes efectos del alcohol, mostrando un habla pastosa y una actitud altamente agitada y amenazante".

A pesar "de la agresividad del implicado", los sanitarios y los agentes "mantuvieron una actitud dialogante durante más de veinte minutos". El personal de la ambulancia "le ofreció de manera reiterada trasladarlo de forma segura junto a su bicicleta eléctrica hasta la localidad cercana". Sin embargo, el ciclista "respondió con insultos graves y amenazas directas hacia los profesionales de la salud".

Finalmente, "al persistir en su intención de subirse a la bicicleta y reanudar la marcha por la carretera -lo que suponía un peligro extremo para su integridad y la del resto de usuarios de la vía-", los agentes "se vieron obligados a cerrarle el paso".

En ese instante, el varón "arremetió violentamente contra los policías", por lo que se procedió a su reducción y posterior detención por un delito de atentado contra los agentes de la autoridad.