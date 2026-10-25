Detenido en Dantxarinea tras ser interceptado con diversas drogas

Sustancias intervenidas al detenido. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha detuvo este sábado por la tarde a un joven de 25 años en Dantxarinea por un presunto delito contra la salud pública, tras ser interceptado con diversas sustancias estupefacientes que superaban ampliamente las dosis permitidas para el autoconsumo.

La actuación se desencadenó durante un patrullaje preventivo de seguridad ciudadana en un estacionamiento de la localidad fronteriza. Al aproximarse a un vehículo con dos personas en él, los agentes percibieron un fuerte olor a marihuana procedente del vehículo, lo que motivó el registro del interior, explican desde la Policía Foral.

En la inspección del habitáculo, los policías hallaron un bolso de mano y pertenencias que contenían diferentes tipos de drogas y herramientas para su pesaje. El arrestado reconoció la propiedad de las sustancias y manifestando haberlas adquirido a través de internet.

En total, se intervino el siguiente material, 29 gramos de MDPEP (Catinona sintética), un potente estimulante; 18 gramos de 3-FMA (Fenetilamina), una sustancia derivada de la metanfetamina; 8 miligramos de LSD distribuidos en láminas troqueladas, cantidad que triplica el baremo preordenado para el consumo; una bolsa con 61 gramos de marihuana, así como pequeñas cantidades de cocaína en polvo y hachís (CBD) localizadas entre sus pertenencias personales. Además, se localizó una báscula de precisión utilizada habitualmente para el pesaje de las sustancias.

Las cantidades de las drogas sintéticas intervenidas "multiplican de manera muy significativa" los baremos establecidos legalmente para el consumo propio, lo que motivó la inmediata detención del implicado como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Las diligencias policiales fueron realizadas por la Brigada Judicial Norte de Pamplona. El detenido fue puesto a disposición del juzgado pertinente junto con los efectos incautados, dictaminándose posteriormente su puesta en libertad.