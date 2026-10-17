La Dirección General de Comercio promueve cuatro encuentros territoriales para reforzar el comercio rural

Cartel del ciclo de comercio rural. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Navarra, a través de la sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN), organiza cuatro encuentros, en diferentes territorios de la Comunidad foral, con el objetivo de reforzar el comercio rural.

Con la contribución de la Red de servicio de dinamización del comercio rural de Navarra, que integran los Grupos de Acción Local, y bajo el lema 'Comercio con raíz- Sustraidun merkataritza', el ciclo de jornadas busca "apoyar la competitividad del comercio de proximidad, compartir experiencias de éxito, conocer los proyectos y establecimientos comerciales apoyados por el Gobierno de Navarra y fortalecer redes de colaboración en el comercio de cada zona".

La primera de las sesiones, que cuenta con la colaboración de la Asociación TEDER, tendrá lugar el 30 de octubre en el Ayuntamiento de Muniáin de la Solana y, después, se visitará el bar-tienda La Solana (Tierra Estella). Cederna-Garalur acompaña en los siguientes encuentros, que se celebrarán el 6 de noviembre en el edificio Beralandeta, de Bera (Baztán-Bidasoa) y el 16 de noviembre en el Ayuntamiento de Aoiz (Pirineo). Por último, el Consorcio Zona Media coopera en la sesión del 23 de noviembre, que acogerá el Centro Cultural Kulturgunea de Tafalla (Zona Media), informan desde el Ejecutivo foral.

El programa de las sesiones (que se celebran en horario de 14.00 a 16.00 h.) se estructura en dos partes, la primera de ellas enfocada en visibilizar iniciativas de éxito y buenas prácticas del comercio en la zona que "puedan servir de inspiración" a otros comercios o personas emprendedoras. En segundo lugar, se desarrollará una dinámica participativa para compartir "las fortalezas, elementos diferenciadores y necesidades concretas" del comercio en cada territorio. Al finalizar, se abrirá un espacio para el networking entre las personas asistentes.

El ciclo 'Comercio con raíz-Sustraidun merkataritza' se encuadra dentro de las acciones que la dirección general de Comercio y Consumo del Gobierno de Navarra realiza para potenciar el comercio local. Además, el programa realizado por CEIN incluirá un proceso de escucha a los comercios rurales para poder analizar su sitación actual.