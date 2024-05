Domínguez dice que la situación de las listas de espera en abril "ha mejorado un poco" y espera siga así en mayo

PAMPLONA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha manifestado este jueves que la situación de las listas de espera en sanidad en el mes de abril "ha mejorado un poco" y ha señalado que "desearíamos que el descenso fuese mayor, pero revierte una tendencia que esperamos se mantenga en el mes de mayo".

En respuesta a una pregunta de EH Bildu en el pleno del Parlamento, Domínguez ha comentado que la lista de espera "es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos en el departamento de Salud" y ha añadido que "analizar el problema de las listas de espera es mucho más que mirar un número global y compararlo con el mes anterior".

Según ha precisado, "en el mes de abril la situación ha mejorado un poco, considerando que la semana de Pascua hizo que la actividad se resintiera". Con el mes ya cerrado, ha indicado, el número de primeras consultas pendientes se ha reducido en 661 y el de intervenciones quirúrgicas en 26. "De esta forma, a 30 de abril hay pendientes 66.944 primeras consultas con una demora de 82 días, dos menos que el mes de marzo, y 8.732 intervenciones con una demora de 80 días, un día menos que el mes anterior", ha indicado, para exponer que hay "687 consultas e intervenciones menos que el mes anterior".

El consejero ha incidido en que "el porqué de la dificultad para reducir las listas de espera es complejo y son muchos los factores que intervienen tanto a nivel general como a nivel particular según las especialidades". Y ha comentado que "la realidad objetiva es que tenemos más pacientes que atender en el SNS que hace unos años; la población con tarjeta sanitaria ha crecido".

En este sentido, ha señalado que hay más población con mayor esperanza de vida y "por tanto con mayor número de patologías crónicas y mayores necesidades de atención y de cuidados, de tal manera que la demanda de primeras consultas del año 2023 en la red hospitalaria respecto al año 2018 ha crecido un 9,9%". "Todo esto incrementa el número de pacientes a un ritmo mayor al que se incrementan los recursos, no sólo humanos, sino también de infraestructura", ha expuesto.

Según ha afirmado, "también arrastramos una bolsa de pacientes que no fueron vistos durante casi dos años de pandemia que está siendo difícil recuperar". "A nivel general la cartera de servicios también ha crecido y otro factor que influye es la ampliación de ciertos derechos a los trabajadores que, por supuesto, respetamos sin cuestionarlos", ha apuntado.

Así, Domínguez ha manifestado que "se incrementan las prestaciones para muchas más personas sin un incremento paralelo de los recursos disponibles". "La situación estructural de partida es compleja", ha dicho, para indicar que "algunas medidas llevan más tiempo que otras y confiamos en que los resultados demuestren su efectividad".

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha trasladado al consejero que en una comparecencia "habló de una serie de medidas para corregir las listas de espera, los tiempos medios de demora, pero sin embargo en estos meses que llevamos de 2024 se siguen acumulando citas". Según ha dicho, "es necesario realizar un análisis exhaustivo" de las cinco especialidades que más listas de espera acumulan. "Es un tema que nos preocupa mucho y se lo decimos desde una actitud totalmente propositiva y colaborativa", ha comentado.

Aznal ha señalado que "las productividades, las peonadas, no están funcionando" y ha añadido que "las derivaciones a la sanidad privada no funcionan, no resultan efectivas, ni en indicadores de salud, ni en actividad". "Pensamos que los protocolos que se han activado desde el departamento para reducir las listas de espera presentan deficiencias", ha dicho.