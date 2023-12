Domínguez justifica la suspensión de partos en Estella por "responsabilidad" y para garantizar la "seguridad"

María Chivite destaca el Hospital Reina Sofía de Tudela "ha dado un salto cualitativo muy relevante" en las últimas legislaturas

PAMPLONA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha destacado que su departamento trabaja para recuperar la actividad del servicio de partos del Hospital García Orcoyen de Estella "lo antes posible" y ha justificado la recomendación de trasladar a las parturientas a Pamplona y Tudela por "responsabilidad" y por garantizar la "seguridad y calidad" del servicio.

Domínguez ha contestado a varias preguntas de EH Bildu, Geroa Bai y Vox en el pleno del Parlamento de Navarra sobre el servicio de partos del Hospital García Orcoyen de Estella y la UCI del Hospital Reina Sofía de Tudela.

Ha afirmado que la recomendación a las mujeres de parto de Tierra Estella de ir a los hospitales de Pamplona y Tudela "es una decisión tomada desde la responsabilidad" porque "actualmente no se puede garantizar la cobertura 24 horas del servicio de partos debido a la falta de especialistas en ginecología". "Aunque son decisiones poco populares, es nuestra responsabilidad garantizar la seguridad y la calidad asistencial de todos nuestros pacientes y así lo vamos a hacer siempre", ha destacado.

Domínguez ha recalcado que "no estamos mermando servicios" ni quieren "cerrar" el hospital de Estella sino que "no hay ginecólogos disponibles". Ha explicado que se busca aumentar la plantilla de ginecología para "cubrir toda la demanda". Al respecto, ha señalado que el pasado lunes se incorporó un profesional aunque "todavía es una plantilla justa".

Según ha explicado, el Hospital García Orcoyen cuenta en su plantilla con ocho plazas de ginecología, tres de ellos a jornada completa y, en estos momentos, hay tres profesionales de baja médica. Ha indicado que el servicio "no está totalmente cerrado pero todavía no se puede garantizar una atención de seguridad y calidad en todo momento".

Ha avanzado que el departamento va a hacer un "análisis exhaustivo de la demanda para saber cuántos profesionales se necesita para una atención segura y completa". "Una vez tengamos esta evaluación, se repartan turnos y guardias de forma organizada y duradera se recuperará de forma integral la atención de los partos en Estella y lo anunciaremos debidamente", ha remarcado.

No ha dado una fecha concreta porque "tenemos que ser prudentes y hacerlo con responsabilidad" ya que esta situación "no puede darse de la noche a la mañana si queremos hacerlo bien". "Mientras tanto, para nosotros lo más importante y lo que nos preocupa principalmente es la seguridad de las embarazadas de la zona de Estella" a las que ha asegurado que "garantizamos la mejor atención posible en todos nuestros casos".

Con respecto a la situación del Hospital Reina Sofía de Tudela, Fernando Domínguez ha aclarado que la UCI de este centro "no se ha cerrado en ningún momento" y ha explicado que durante las guardias del día 7 y del día 9 de diciembre "se ha reorganizado el servicio de tal forma que en vez de un intensivista de guardia se contó con el soporte de otros profesionales especializados en pacientes críticos". "Ni esos dos días, ni el resto del puente ha habido ninguna incidencia, tampoco se ha puesto en peligro a nadie", ha recalcado.

Ha explicado que a la baja desde agosto de una profesional se sumó una segunda "sobrevenida" que fue "imposible de planificar", por lo que se decidió que durante las dos guardias de esta facultativa, prestasen el servicio los profesionales de críticos. El balance en este periodo fue de "cero incidencias y un solo traslado de un paciente con un infarto" que "habría sido trasladado igual" porque requería su ingreso a la unidad coronaria.

"Basta ya de alimentar la incertidumbre y el malestar de la población" y "tratar la salud como arma política", ha reivindicado el consejero, que ha criticado las declaraciones del alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, calificando la situación en el hospital de "insostenible".

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha expresado su preocupación por la suspensión del servicio de partos en el hospital de Estella. Ha asegurado que "esta situación no es algo puntual, no es coyuntural, los problemas vienen de muy lejos" con aumentos en listas de espera en ginecología pero también en otras especialidades. "Es el único hospital en el que se ha reducido la plantilla de especialistas" y desde 2018 "no se ha contratado personal eventual", ha destacado. Ha añadido que la pasada legislatura se realizó en el hospital de Estella una "gestión nefasta" con el "beneplácito del departamento de Salud", ha criticado. Ha reivindicado que se apliquen mecanismos "urgentes" para que "se garantice la prestación sanitaria a toda la ciudadanía".

Desde Geroa Bai, Isabel Aramburu ha afirmado que el "cierre temporal" de los partos "no responde a la voluntad del departamento de Salud, ni a una falta de previsión" sino a "factores imposibles de controlar como unas bajas médicas, un historial heredado y a un contexto de carencia de especialistas en ginecología". Ha resaltado la "responsabilidad" de Salud, trasladado un mensaje de "tranquilidad" a las mujeres embarazadas de Tierra Estella y ha mostrado su "plena confianza" en que el Departamento dará solución a esta situación "en el menor tiempo posible".

Por su parte, Maite Nosti, de Vox, ha advertido de que "se han agravado los problemas" en el servicio de partos de Estella y ha reconocido que la UCI de Tudela "no se ha cerrado del todo" pero se tuvo que derivar a un paciente. "La sanidad foral está en decadencia. Es una realidad", ha advertido Nosti, que ha señalado que la falta de facultativos está provocando una "sobrecarga médica" mientras que la respuesta de Salud es "advertir al equipo que no van a poder coger vacaciones".

CHIVITE DESTACA EL "SALTO CUALITATIVO" DEL HOSPITAL DE TUDELA

Por su parte, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha reiterado las explicaciones del consejero sobre la situación de la UCI del hospital Reina Sofía de Tudela a la vez que ha resaltado el "salto cualitativo" que ha experimentado este centro con los dos últimos gobiernos.

En respuesta a una pregunta del PSN, Chivite ha afirmado que el hospital de Tudela está en "un impulso constante". Así, ha citado la inversión de 4 millones para duplicar el servicio de hemodiálisis, el "avance tecnológico" en tomografía computerizada, la robotización de radiología, la apertura de una consulta de maxiolofacial o neumología "que antes se realizaba en Pamplona" o mejoras en servicios como ginecología. A ello ha sumado la reforma y ampliación del área de farmacia aprobada este miércoles en sesión de Gobierno.

"En los últimos años es cuando el hospital ha dado un salto cualitativo muy relevante, cosa que no ocurrió con los gobiernos de UPN", ha subrayado. Y se ha comprometido a "dotar de herramientas a la sanidad pública para prestar el mejor servicio a la ciudadanía, también a la Ribera".

El parlamentario del PSN Ramón Alzórriz ha criticado las "desinformaciones" sobre la situación de la UCI de Tudela y ha lamentado que "pese a las mejoras, por desgracia las derecha vuelven a despertar el apocalipsis en el que le gustaría que estuviera Navarra" y ha criticado que "utilizan la Ribera para confrontar con el Gobierno de Navarra" desde la "mentira".