Dos detenidos y desarticulado un punto de venta de droga en una vivienda de Lodosa

Material intervenido por la Policía Foral en la desarticulación de un punto de venta de droga en Lodosa. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral han detenido recientemente en Lodosa a dos hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de estupefacientes y han desarticulado un punto de venta en una vivienda de la localidad.

La investigación comenzó a principios del pasado mes de julio, motivada por diversas quejas vecinales que alertaban de un posible punto de venta de sustancias prohibidas en una vivienda. Al objeto de comprobar la veracidad de estas informaciones, se organizó un dispositivo de Policía Foral en el que participaron efectivos del Grupo de Prevención y Atención Ciudadana, coordinados estrechamente por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Estella, según ha informado el propio cuerpo policial.

Tras meses de vigilancias y recopilación de indicios, las investigaciones han concluido este mes de octubre. Los agentes solicitaron al Juzgado de Instrucción competente la correspondiente autorización de entrada y registro en el domicilio de los sospechosos.

Durante el registro de la vivienda, los investigadores se incautaron de numerosos indicios del delito, entre los que destacan básculas de precisión para el pesaje de las sustancias y una cantidad de dinero fraccionado cercana a los 4.000 euros, presuntamente procedente de la venta ilícita. Asimismo, se localizaron diferentes cantidades de hachís, speed, cocaína y ketamina, sustancias que los propios detenidos presuntamente manipulaban y 'cocinaban' en el inmueble para su posterior distribución.

Las diligencias instruidas por el Grupo de Policía Judicial fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Estella, quedando los dos detenidos en libertad provisional a la espera de juicio.

Desde la Policía Foral se ha recordado el grave riesgo que supone para la salud el consumo de sustancias estupefacientes, especialmente aquellas como el speed, la cocaína o la ketamina. Al ser manipuladas y 'cocinadas' de forma clandestina en domicilios particulares, estas drogas se mezclan con agentes de corte incontrolados y altamente tóxicos.

Según ha explicado el cuerpo policial, el consumo de estas sustancias de síntesis puede provocar daños neuronales y cardiovasculares irreversibles; brotes psicóticos, episodios graves de ansiedad y alteraciones de la personalidad, y riesgo crítico de sobredosis debido a la imposibilidad de conocer la pureza real y la composición química de lo que se ingiere.

La Policía Foral ha agradecido la colaboración ciudadana, que ha sido "una pieza clave para desmantelar este punto de venta y garantizar la seguridad y la tranquilidad de los vecinos de Lodosa".