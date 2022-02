Los dos diputados de UPN no acatan la decisión del partido y votan en contra de la reforma laboral

PAMPLONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los dos diputados de UPN en el Congreso, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, no han acatado la decisión de su partido y han votado en contra de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados. No obstante, la reforma laboral sí ha sido convalidada.

En un mensaje en Twitter, Sergio Sayas ha afirmado: "Votamos no a la reforma laboral. En un política lo único que no puedes hacer es algo que no puedas explicar a tus votantes. Somos sus representantes y a ellos nos debemos. Por eso nunca tuve un voto tan difícil como hoy pero tampoco nunca lo tuve más claro".

Por su parte, García Adanero ha dicho en la misma red social: "He votado no a la reforma laboral porque lo contrario hubiera supuesto un claro refuerzo a Sánchez, presidente de España con el apoyo de Bildu. Y lo hago en coherencia con la oposición que estamos realizando desde el primer día, con el respaldo de miles de votantes".

De esta forma, aunque esta mañana ambos han dicho que acatarían la decisión del partido de apoyar la reforma laboral, aunque no la compartían, finalmente han votado en contra.