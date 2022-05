Echeverría dice que no se plantea dimitir por las acusaciones de usar recursos municipales para hacer trabajos de NA+

Añade que quienes deberían hacerlo son el actual presidente de la MCP y el anterior, y que EH Bildu "quiere desviar la atención"

PAMPLONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Pamplona, Juan José Echeverría, ha asegurado que no se plantea dimitir por las acusaciones de EH Bildu de utilizar los recursos municipales para trabajos internos de la coalición, en concreto, un informe contra el proyecto de la planta de residuos de Imarcoain que presentó en la asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

"Yo no estoy planteándome, en absoluto, dimitir. Aquí los que se tienen que plantear dimitir, si tuvieran un mínimo de vergüenza torera, son el presidente -de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona-, el actual y el anterior, que son los que nos han llevado a este desastre. Navarra Suma es el mensajero, no el autor del desastre. Navarra Suma no ha tumbado el proyecto, lo han tumbado los tribunales", ha afirmado.

Echeverría realizaba estas declaraciones en respuesta a los medios de comunicación tras la rueda de prensa ofrecida este lunes junto con la concejala María Caballero con motivo de la suspensión del contrato de la planta de Imarcoain anunciada por la MCP el pasado viernes.

EH Bildu también pedía la dimisión o cese del jefe de Servicios Jurídicos del Consistorio, a lo que Echeverría ha respondido que su labor es "asesorar al Ayuntamiento en todos los temas que son de interés para el Ayuntamiento" y que "este asunto", en el que hay millones de euros "perdidos para la Mancomunidad, de la cual es propietaria en un 50% el Ayuntamiento de Pamplona", es "de un gran interés para el Ayuntamiento de Pamplona y para sus ciudadanos".

"Esas alegaciones las presenté yo mismo, pero yo soy concejal del Ayuntamiento de Pamplona y como tal soy miembro de la asamblea de la Mancomunidad", ha señalado, en respuesta a si las alegaciones fueron presentadas por el Ayuntamiento de Pamplona.

Ante la acusación de que el informe en cuestión habría sido realizado por el jefe de los servicios jurídicos pero firmado posteriormente por el propio Echeverría, ha respondido que no cuentan con los documentos que EH Bildu exhibió al respecto y que "deberían tenerlos".

Por su parte, María Caballero ha considerado que EH Bildu "está muy molesto y muy enfadado" ante el "fracaso" de su "proyecto estrella", en referencia a la planta de residuos de Imarcoain, que en la legislatura pasada "se llevó de muy mala manera" por el entonces presidente, y en el que el siguiente presidente, "también puesto por la mano de gracia de EH Bildu", sigue "empecinado".

"No quieren reconocer ese fracaso, y ante ese fracaso lo único que hacen es tratar de desviar la atención. Nosotros tenemos muy claro que lo importante es que Navarra Suma está trabajando por el interés de los pamploneses, que ha presentado un escrito a la Mancomunidad advirtiéndole de que tienen que paralizar las obras, porque no lo hacían, y el presidente de la Mancomunidad ha tenido que reconocer que tiene que suspender las obras, tal y como nosotros le exigimos", ha subrayado.