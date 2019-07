Efecto Mariposa y Soraya abren este sábado los conciertos de San Fermín de la plaza de los Fueros

Publicado 05/07/2019 19:16:51 CET

PAMPLONA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efecto Mariposa y Soraya abrirán este sábado 6 de julio los conciertos de San Fermín de este año en la plaza de los Fueros. Por ese escenario, además del pop de ambas formaciones, pasarán propuestas actuales de rap y hip hop como Ayax y Prok, La Furia, La Ira o Mafalda y otros estilos musicales como el rock de Koma y Gatibu.

Todas las actuaciones comenzarán a las 23.30 horas una vez finalizado el disparo de los fuegos artificiales, excepto la de Javier Erro el día 14 que será a las 21.15 horas.

En el concierto de este sábado, Efecto Mariposa presentará su octavo disco, 'Vuela', que salió al mercado en 2018. Soraya, por su parte, también vendrá con nuevo trabajo y repasará los éxitos de su carrera musical, ha destacado el Consistorio pamplonés en una nota.

En concreto, Efecto Mariposa, dúo formado por Susana Alva y Frasco G. Ridgway, hará un recorrido por su último trabajo tras un paréntesis de cuatro años desde la publicación de 'Comienzo' en 2014.

A lo largo de su carrera esta banda malagueña ha ofrecido más de 800 conciertos y ha contado con varios éxitos de venta; principalmente a raíz del estreno de los dos volúmenes de 'Metamorfosis en los que incluyeron su versión del clásico 'El mundo' de Jimmy Fontana, y 'Complejidad', que tuvo récord de permanencia en listas de radio con 'No me crees'.

Por su parte, Soraya llegará a la plaza de los Fueros con la intención de hacer bailar a todo quien se acerque, como lo ha hecho en numerosas discotecas en las que ha actuado con temas conocidos como 'Dreamer', 'Feeling you' o 'Con fuego' y con las canciones de su disco 'Universe in me'. Previamente a esos discos, en 2006 publicó su primer trabajo, 'Ochentas', al que siguieron 'Dolce Vita' y 'Sin miedo'. En algunas de sus actuaciones ha compartido escenario con David Gueta, Juan Magán y Brian Cross, entre otros.

En los últimos años se le ha podido ver cantando la primera canción oficial de la Copa del Rey y la ACB, 'Qué bonito', y en programas de televisión como 'Tú sí que sí' o 'Tu cara me suena', además de en las series 'Ella es tu padre' y 'Las chicas del cable' o la película 'La bola dorada'.

Como en años anteriores, en la plaza de los Fueros se mantendrán otras propuestas dirigidas al público joven durante las tardes con talleres de customización de ropa, circo o cócteles sin alcohol, masterclass de bailes, fiestas de la espuma, karaoke, yincanas o fiesta holy.