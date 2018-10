Errazti (EA) denuncia que "no habrá un debate real" en la discusión sobre la ponencia de autogobierno

Actualizado 27/01/2006 16:19:16 CET

PAMPLONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de EA, Begoña Errazti, denunció hoy que se va a llegar al Parlamento de Navarra con el borrador de la ponencia de autogobierno "sin que se favorezca un debate real de lo que queremos para nuestro futuro".

Errazti criticó en rueda de prensa que, "a pesar de que se ha estado trabajando dos años largos, no ha sido así, porque se quería una ponencia de no debate y de no profundización".

El lunes finaliza el plazo de presentación de enmiendas al borrador de la ponencia, que es un texto "bastante extraño en cuanto a lo que tiene que ser la participación ciudadanía en democracia y su posicionamiento".

"Este autogobierno de Navarra está condicionado una vez más por el debate en torno a la disposición transitoria cuarta y por el intento de eliminar esa posibilidad de los ciudadanos para decir cómo queremos organizarnos políticamente", lamentó.

Así, criticó que el Consejo de Estado, que abogó por la eliminación de la Transitoria, "se haya puesto a trabajar sin que nadie se lo pida, en contra de los intereses de los ciudadanos navarros".

"No podemos entender que se pretenda eliminar de raíz una opción, y no creemos que la ponencia de autogobierno sirva para profundizar en esto, puesto que ha habido otros momentos del debate y no se han aprovechado", recalcó.

En los próximos meses, dijo, "volveremos a reproducir un debate, que seguramente será estéril, y que dejará claro que una parte de la sociedad navarra no se siente representada en el Amejoramiento".

ALGUNAS PROPUESTAS

Durante el debate en el Parlamento, EA insistirá en defender la cooficialidad del euskera y el castellano, y apostará por que "se abran los cauces de decisión democráticos de los navarros vía referéndum o colaboración con otras comunidades autónomas", señaló Errazti. También planteará que haya una relación directa con la CAV, para defender los intereses comunes.

Propondrá que los diputados nacionalistas vascos Bueno Asín y García de Dios "sean resarcidos por alejarles de cualquier capacidad de defensa de las ideas".

Otra cuestión será pedir que se transfieran todas las capacidades de la Policía Foral, "retirando de Navarra a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

Un punto "importante", concluyó Begoña Errazti, será tratar la presencia de Navarra en la Unión Europea, en la agricultura, en la industria o en la política.