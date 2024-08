El escenario del Bosquecillo propone este miércoles el concierto de los pamploneses 'No Sanctuary'

PAMPLONA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo pamplonés No Sanctuary protagoniza este miércoles el nuevo concierto del ciclo 'Salas de Música en la Calle', en el escenario del Bosquecillo. A partir de las 20 horas, con entrada gratuita, la banda de crust metal en constante evolución ofrecerá temas de sus últimos trabajos, de la mano de la sala Krawill. El concierto es abierto para todos los públicos.

La banda pamplonesa cumple 10 años en activo en los entornos de la música de naturaleza oscura. Dentro de sus referencias musicales aparecen nombres como Rudimentary Peni, Killing Joke, Saint Vitus o Amebix.

Con su EP de debut en 2015 y, sobre todo, con su LP 'Weird Slow Pvnk of Mystery and Imagination', en 2019, dejan clara su apuesta con temas que abarcan desde John Carpenter hasta el pasado industrial vizcaíno, y que continúan con 'Bury Me in the Cave I Dreamt Of' y 'Balance Oratory', donde experimentan con distintos sonidos. La banda ha ofrecido más de 50 conciertos, incluyendo dos giras que les han llevado desde Madrid, Barcelona y Portugalete hasta Budapest y Brno pasando por Francia, Italia, Eslovenia, Croacia y Serbia.

En el concierto de este miércoles, presentarán su cuarto trabajo, 'Metafísica Popular Portátil', que ya han disfrutado en directo por todo el país y por lugares como Zagreb (Croacia), Ljubljana (Eslovenia) o Novi Sad (Serbia).

Esta nueva edición del programa 'SMC: Salas de Música en la Calle' se extiende por primera vez a otras localidades forales, como Tudela, Roncal o Elizondo, de la mano de la Navarra Music Commission. El ciclo está dirigido a todo tipo de público ya que los estilos de los grupos son variados, con punk-rock, dreampop-indie, hermetick punk, indie-rock o rock & roll.