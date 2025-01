Esnaola llama a esperar a la evaluación de los daños antes de decidir sobre el futuro del Planetario de Pamplona

PAMPLONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha llamado a esperar a los resultados de la evaluación de los daños en el interior del Planetario de Pamplona, tras el incendio declarado este martes por la mañana, antes de tomar decisiones sobre el futuro del edificio y sus actividades.

No obstante, ha precisado que "no hay dudas" en cuanto al mantenimiento y recuperación de su cúpula. "Otra cosa es el tiempo y a ver cómo nos encontramos el espacio, y habrá que ir marcando un calendario de actuación en ese sentido", ha precisado. "Es momento de hablar con rigurosidad sobre este tema porque no se pueden lanzar hipótesis que luego no se puedan confirmar, con lo cual vamos a esperar a lo que diga el informe de Policía Foral, que sin duda son las personas más cualificadas para ello", ha manifestado.

Así lo ha indicado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación poco después de que miembros de bomberos y de la Policía Foral hayan accedido al interior del edificio para evaluar los daños que ha provocado el fuego e investigar el origen y las causas del incendio. Una labor que no se pudo hacer el martes ya que "la temperatura que había alcanzado el edificio y la posible toxicidad del aire del interior, hacía imposible este acceso".

Esnaola ha indicado que este martes "se monitorizaron todos los sistemas de detección de incendios" y se comprobó que "todo funcionó correctamente, con lo cual, tenemos que esperar ahora a ver qué es lo que indica esta investigación". Al respecto, ha resaltado que el edificio tiene "su seguro al día correspondiente como cualquier espacio público del Gobierno y de la Corporación Pública Empresarial".

La consejera ha agradecido "todas las muestras de cariño, cercanía y de apoyo" que se han ido recibiendo por parte de ciudadanía y diversas entidades; algo que demuestra "este vínculo tan especial que el Planetario de Pamplona tiene con el público". Rebeca Esnaola ha destacado que "esta cuestión lo que hace es impulsar y acelerar ese proceso que llevaba el Planetario en estos últimos meses de avanzar en un programa y una propuesta multidisciplinar que siguiera trabajando la divulgación científica y con toda la ciudadanía y grupos de interés".

Así, ha explicado que "iremos revisando las actividades; evidentemente, las que se hacían en la cúpula, las proyecciones, no se va a poder hacer ya. Probablemente tarde bastante tiempo, tenemos que ver los daños materiales". "Seguiremos con las otras actividades que puedan adaptarse, también con las que ya ocurrían y que se realizaban fuera del Planetario" como las Perséidas o el lanzamiento de satélites.

Al respecto, se van a valorar los espacios con los que cuenta NICDO y el Gobierno de Navarra, como la Biblioteca de Navarra que "está próxima en distancia", es un lugar que acoge "a muchísimo público y a veces coincidente con el Planetario". Asimismo, ha apuntado que "hay entidades colaboradoras que ya nos han manifestado que sus sedes también podrían estar disponibles".

No obstante, ha insistido en esperar a la evaluación de los daños materiales "para establecer un calendario de trabajo para seguir trabajando esta divulgación científica y ver en qué situación y en qué plazos poder trabajar en el edificio".

Según ha explicado, las actividades del Planetario, tanto visitas a las proyecciones y otras actividades, contaban con una asistencia de en torno a 170.000 personas al año. "Es muy importante seguir manteniendo ese vínculo con la ciudadanía, a pesar de que el edificio pueda estar cerrado", ha recalcado Esnaola.

Preguntada por los periodistas si la intención es recuperar el Planetario "tal y como lo hemos conocido", la consejera ha señalado que "tenemos que ver qué nos dicen los informes, y a partir de ahí tomaremos decisiones". En cuanto a la recuperación y mantenimiento de la cúpula, que es "una referencia del Planetario y en el país", ha destacado que "no hay dudas. Otra cosa es el tiempo y a ver cómo nos encontramos el espacio, y habrá que ir marcando un calendario de actuación en ese sentido".

Por su parte, la plantilla del Planetario se encuentra en estos momentos teletrabajando "porque ahora hay que resolver cuestiones que tienen que ver con llamadas, con informes, también empresas colaboradoras".