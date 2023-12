Esparza acusa a Chivite de "dinamitar el diálogo" y de querer "poner la responsabilidad en el lado de UPN"

PAMPLONA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha acusado a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, de "romper la convivencia" y "dinamitar el diálogo" y de "insultar, excluir y pisotear" a su partido. Y le ha reprochado que trate de "contar una farsa y poner la responsabilidad en el lado de UPN".

Esparza ha criticado el mensaje trasladado por la presidenta en un brindis con trabajadores de los departamentos del Gobierno foral y con medios de comunicación antes de las fiestas de Navidad, en el que ha deseado un 2024 con "menos ruido, con menos decibelios, y con más compromiso, respeto y diálogo" y ha criticado a quienes piensan que "el aislamiento es una estrategia".

"María Chivite miente hasta para felicitar la Navidad. Es incapaz de separar los ámbitos y aprovecha un brindis navideño para volver a atacar a UPN. No vamos a tolerar que ni María Chivite ni el PSN, que son los que han generado el problema, que son los que han roto la convivencia, que son los que dinamitan el diálogo, que son los que nos han comparado con Bildu en un enorme insulto"; intenten "trasladar la idea falsa de que ellos son los que representan el respeto y el diálogo", ha censurado el dirigente regionalista, en declaraciones a Europa Press.

Por otro lado, ha considerado que Chivite "es incapaz de hacer la más mínima autocrítica y de ponerse en el lugar de los demás en un ejercicio de empatía". "Los datos de empleo no son buenos, las mujeres en Tierra Estella no pueden dar a luz allí, la lista de espera en Salud continúa disparada, acabamos de perder la segunda posición en el ranking de competitividad regional, Navarra es tercera en renta per cápita, pero cada vez más lejos de Madrid y de la Comunidad Autónoma Vasca; los agricultores de la Ribera estellesa se quejan de que la ampliación de la primera fase -del Canal de Navarra- no se termina", ha enumerado. "Por tanto, tiene mucho que hacer, más allá de buscar la confrontación y la ruptura de la convivencia en Navarra", ha añadido.

Ha afeado, además, que "cuenta la presidenta sin ruborizarse que su papel es no generar más confrontación". "Si piensa que vender Pamplona y rendirla a Bildu, a cambio del apoyo de Bildu a María Chivite y a Pedro Sánchez, favorece la convivencia, evidentemente se equivoca. Decisiones como esa son las que rompen la convivencia. Agresiones como esa a UPN son las que rompen la convivencia", ha espetado.

En este sentido, ha afirmado que "llegar a acuerdos con EH Bildu y blanquearlo sigue siendo una indignidad que poco tiene de progresista". "A estas alturas todos sabemos que su progresismo es de boquilla. El único interés que tiene María Chivite es mantenerse en el poder a cualquier precio e insultar, excluir y pisotear a Unión del Pueblo Navarro", ha rechazado.

"Lo cierto es que quien ha creado este clima de tensión política es el PSN con Chivite a la cabeza y desde UPN no vamos a permitir que, además de ser ellos los responsables, quieran contar una farsa y poner la responsabilidad en el lado de UPN, que es el partido agredido", ha manifestado.