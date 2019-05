Esparza critica las políticas de empleo del Gobierno y apuesta por un Plan de Empleo con UGT y CCOO

Publicado 01/05/2019 11:41:17 CET

PAMPLONA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Navarra Suma a la Presidencia del Gobierno foral, Javier Esparza, ha criticado este miércoles las políticas de empleo desarrolladas desde el Ejecutivo foral, "que no ha hecho lo que tenía que hacer", y ha abogado por que Navarra cuente con un Plan de Empleo, "de la mano de UGT, CCOO y la patronal".

Esparza ha indicado, frente a la sede del Parlamento navarro, que este 1º de Mayo es "un día para reivindicar el derecho de todas las personas a poder trabajar, a un trabajo digno". Ha señalado que a partir de 2013 se empezó a recuperar la situación del empleo tras la crisis y "en esta legislatura se ha consolidado una generación de empleo que ha sido positiva para la Comunidad foral y motivada básicamente por unos vientos de cola a nivel europeo y nacional que han ayudado a que en Navarra también se haya reducido la tasa de desempleo de forma razonable".

A su juicio, el Gobierno de Navarra "no ha hecho lo que tenía que hacer, no ha hecho unas políticas que nos hayan ayudado y se ha perdido estos cuatro años para preparar el futuro y haber sido capaces de generar más empleo".

Esparza ha indicado así que "en el segundo trimestre de 2015, cuando UPN deja el Gobierno, España tiene una tasa de paro del 22 por ciento y Navarra del 12; la última EPA sitúa a Navarra con una tasa de paro del 8 por ciento y a España del 14". "España ha bajado en 8 puntos la tasa y Navarra en 4 puntos, la mitad, por lo que en España se está generando más actividad económica y más empleo que en Navarra", ha señalado.

Ha criticado el líder regionalista la política fiscal del Ejecutivo navarro, que "ha sido un castigo a la empresa". "Navarra ha dejado de ser un territorio atractivo desde el punto de vista de la inversión", ha comentado, para indicar que "eso hace que cuando de Cataluña se van 5.000 empresas a Navarra solo llega una".

Javier Esparza ha censurado que "se han convertido a las empresas navarras en las empresas españolas que más impuestos pagan". "No ayuda ni a la generación de actividad económica ni de empleo", ha afirmado.

"GOBIERNO FRANKENSTEIN"

Por otro lado, el candidato de Navarra Suma ha señalado que "éste es un Gobierno Frankenstein, un cuatripartito que ha sido la 'coordinadora del no': no al TAV, no al Canal de Navarra, no al inglés, no a los planes de empleo, no a los centros de investigación, no a Salesianos, no a la Universidad de Navarra, no a la Clínica Universitaria".

Esparza ha indicado que la candidata socialista María Chivite exigía ayer un Plan de Empleo en Navarra, "pero a la vez dice que quiere pactar con el nacionalismo, con Geroa Bai y con Podemos". "¿Qué plan de empleo va a plantear el PSN de la mano de ELA y LAB? Si han sido los nacionalistas los que han bloqueado y han impuesto que en esta legislatura no haya un plan de empleo en Navarra", ha continuado.

Ha manifestado que el PSN "tendrá que explicar a sus afiliados y a la UGT cómo plantea acuerdos con aquellos que han insultado, humillado y menospreciado a la UGT y CCOO y estoy hablando de los nacionalistas, que en esta legislatura han pasado por encima de lo que significaban organizaciones sindicales que no fueran nacionalistas".

Javier Esparza ha defendido que el pleno empleo es posible en Navarra, "se puede hacer si se hacen las cosas bien, si se hace otra política fiscal, si se pone en valor el trabajo de los empresarios, de los autónomos y de los emprendedores, si se apuestan por infraestructuras que hacen más competitiva esta tierra". "Con Gobiernos de UPN alcanzamos el pleno empleo", ha añadido.

Además, ha pedido un "esfuerzo" a los empresarios de la Comunidad, en el sentido de "adaptar y subir los salarios a los trabajadores". "Durante la crisis todo el mundo se ajustó y ahora hay empresas consolidadas y tienen el deber de reconocer y repartir este momento de bonanza", ha señalado.

Finalmente, el candidato ha comentado que "ha llegado el momento de hacer una reflexión conjunta, junto a la patronal y a UGT y CCOO, en lo que se refiere a la reforma laboral; hay cuestiones donde hay acuerdos y vamos a avanzar y mejorar la normativa laboral".

Esparza ha concluido diciendo que "si Navarra Suma está en el Gobierno haremos un plan de empleo, de la mano de UGT, CCOO y de la patronal".