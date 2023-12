Esparza dice que "los jefes de ETA aplauden el éxito de EH Bildu" y pide al PSN que "no nos busque para nada"

Alzórriz ha expuesto que "no teníamos un acuerdo con Bildu que hoy sí tenemos; es un acuerdo importante"



PAMPLONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha trasladado al PSN que EH Bildu, con quien ha acordado la moción de censura en Pamplona, es el acto que celebró este fin de semana en Bilbao con presencia de "los jefes de ETA", que "aplauden el éxito de EH Bildu", y ha pedido a los socialistas que "no nos busquen en UPN para nada".

Esparza ha agradecido a la sociedad pamplonesa que asistió este domingo a la concentración contra la moción de censura, "un ejercicio de libertad, de democracia, de manifestarnos alto y claro". Según ha dicho, "Pamplona dentro de tres años va a traer la dignidad democrática a esta ciudad con UPN". "Es de primero de democracia que no se puede quitar la Alcaldía de un municipio a un partido democrático para dárselo a los fascistas abertzales de Bildu", ha indicado, tras comentar que "si Pedro Sánchez dice que la parálisis en Pamplona dura 5 años, ¿por qué el 17 de junio no hicieron alcalde a Asiron? Es todo un cuento chino, es todo mentira; la realidad es que había unas elecciones el 23 de julio y hacer alcalde a Asiron perjudicaba a Sánchez".

Ha censurado que Ramón Alzórriz "compare" a "las gentes de UPN con las de Bildu". "Me parece para vomitar y no engaña a nadie porque en esta tierra nos conocemos todos. UPN nunca ha agredido a nadie, no ha faltado al respeto nunca a nadie, ni ha sido violento nunca con nadie. Y la gente de Bildu sí. Los jefes de ETA, ayer, aplaudieron el éxito de EH Bildu, estaban David Pla, Kubati, Beloki. Esto es EH Bildu", ha dicho, para indicar que "con Bildu no se puede ir a ningún sitio".

Esparza ha pedido al PSN que "no nos busque para nada, porque no nos va a encontrar" y ha dicho que votarán ahora en contra de la reforma fiscal del Gobierno porque "no es nuestro modelo fiscal" y porque "la situación ha cambiado". "La política navarra acaba de cambiar, esta decisión es un antes y un después", ha dicho, para exponer que "ningún Partido Socialista de ningún otro país haría una cosa como esta".

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha criticado que "las derechas solo utilizan a Navarra para confrontar, y cada vez que no gobiernan hablan de que se rompe España o Navarra". "Es preocupante que UPN utilice métodos que antes se utilizaban en otros grupos políticos para intentar amedrentar y amenazar a un rival político que mediante métodos democráticos, con el acuerdo y la suma de mayorías, cambia un ayuntamiento que estaba paralizado y bloqueado", ha dicho.

Ha censurado "las formas y las maneras de las derechas, el insulto, el señalamiento y el ataque permanente a quien no piensa como ellos". "Les dan igual las mayorías democráticas, les da igual lo que voten los ciudadanos, les da igual la democracia y la Constitución si ellos no están gobernando", ha expuesto, para afirmar que "dijimos que no íbamos a votar no a Joseba Asiron y tampoco a Cristina Ibarrola y lo cumplimos". "UPN ha demostrado que no es capaz de gobernar para todos, que es incapaz de llegar a acuerdos con nadie y que su modus operandi para hacer política es la prepotencia, la altanería y la opacidad".

Ha manifestado Alzórriz que "no teníamos un acuerdo con EH Bildu que hoy sí tenemos y un acuerdo importante". "Era el momento de dar el paso y de escuchar lo que los ciudadanos han votado", ha comentado, para señalar que "hemos dicho que EH Bildu tenía todavía un recorrido ético por realizar". "No estamos gobernando con ellos, pero EH Bildu ha hecho una parte de ese recorrido ético", ha señalado, para comentar que "cuando no asumes que alguien da pasos, esa gente deja de dar pasos y nosotros no queremos que se dejen de dar porque queremos abrir un nuevo tiempo".

En representación de EH Bildu, Laura Aznal ha defendido que llega el "tan necesario cambio" en el Ayuntamiento, lo que ha calificado como "una muy buena noticia para sacar a la ciudad de la parálisis". Tras señalar que el PSN tiene "las puertas abiertas para conformar el gobierno municipal", ha dicho que "la derecha y la ultraderecha no aceptan y no respetan el acuerdo que se ha alcanzado".

Ha añadido que "es muy claro cómo entienden la democracia, y las reglas del juego democrático sólo son válidas para ellos si sirven para que gobiernen; si no es así, no lo aceptan, no saben perder y recurren al insulto". Aznal ha manifestado que "según la derecha, cuando no están en el Gobierno llega el apocalipsis y en Navarra ha quedado muy claro que esto no es así, al contrario". "Cuando ellos están fuera del Gobierno, cuando se acuerda con nosotras, la gente gana", ha expuesto.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha trasladado a UPN y PPN que "en democracia se escucha a las urnas" y ha destacado una mayoría de 16 concejales para apoyar una nueva Alcaldía en Pamplona. "Hay una mayoría progresista y plural que da sustento a este cambio de Alcaldía y seguir por parte de la derecha y la extrema derecha invocando a ETA para tratar de deslegitimar este gobierno democrático en Pamplona es tan antidemocrático como ineficaz", ha opinado.

Ha comentado que "las urnas no le están otorgando a la derecha la mayoría absoluta para gobernar en las instituciones" y que "Esparza sigue siendo incapaz de dialogar". "No se puede seguir mirando la política navarra como antes de 2015", ha expuesto, para criticar las decisiones "despechadas" y "nada meditadas" de UPN como su salida de la FNMC, por lo que le ha pedido que "recapacite".

Desde el PPN, Irene Royo ha señalado que "el PSN tiene que escuchar el clamor de la calle contra la moción de censura" ya que "es indignante que entregue la Alcaldía a Bildu, un partido que a día de hoy no ha condenado la violencia". "Con este pacto se han rebasado los límites éticos de una sociedad que se precie humana", ha dicho, para añadir que los socialistas "mintieron" cuando "negaron que fuesen a dar la Alcaldía a Bildu y ahora esa mentira se vuelve insultante". "Este es el primer pago del Partido Socialista a Bildu", ha censurado.

A su juicio, "el PSN nos está tratando a los navarros como ciudadanos de segunda, sometidos a los deseos que Bildu tiene a nivel nacional sobre Navarra". "Está rompiendo la convivencia con su discurso", ha expuesto Royo, quien ha manifestado que "queremos animar a los navarros a que defiendan nuestra foralidad allí donde estén, porque tememos que el PSN nos va a traicionar también en esto".

El parlamentario de Contigo-Zurekin Daniel López ha "lamentado" la imagen que "la derecha navarra está dando" de la Comunidad foral y ha criticado que "la derecha tiene la creencia de que el poder es patrimonio exclusivo suyo y que cualquiera que llegue es un usurpador". "Ya no es que sean malos perdedores sino que también son malos jugadores y cuando ven que van a perder el partido lo que hacen es llevarse el balón", ha expuesto, para añadir que "necesitan repasar sus lecciones de 'Barrio Sésamo' y analizar que Cristina Ibarrola tiene 11 apoyos y Joseba Asiron, 16".

Según ha continuado, "es muy legítimo salir a la calle", pero "este es el juego democrático, quien consigue convencer y consigue los apoyos gobierna". "Y no hay que olvidar que UPN no los está logrando. El Ayuntamiento de Pamplona no es cosa de 6 meses, lleva cuatro años sin aprobar Presupuestos y la moción de censura corrige esa anomalía", ha dicho.

La parlamentaria de Vox Maite Nosti ha afirmado que "Pamplona salió en masa a la calle en contra de la injusta moción de censura" y "en contra de todos los pactos de PSOE con Bildu". Ha añadido que "Vox siempre va a estar con los españoles que se manifiestan pacíficamente contra este golpe de Estado que se está llevando a cabo, como hemos estado en esa manifestación convocada por UPN, aunque el señor Esparza no haya sabido apreciarlo, ya que en su discurso mencionó la asistencia de PP y de Ciudadanos, pero obvió la nuestra".