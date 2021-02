Esparza dice que Ortuzar cree que Navarra es el "cortijo" del PNV y le pide "respeto"

PAMPLONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha dicho este viernes que el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, cree que Navarra es el "cortijo" de la formación nacionalista, pero ha señalado que los navarros "no votan" al PNV, por lo que le ha pedido que "respete a los demás".

Esparza ha afirmado, en una entrevista con Onda Cero recogida por Europa Press, que en el PNV "están acostumbrados al ordeno y mando, y cuando vienen a Navarra piensan que es territorio conquistado, pero no, en Navarra los navarros no votan al PNV, hay una Navarra mayoritaria que no quiere saber nada de anexiones, de repúblicas vascas y de independencias".

Así se ha pronunciado este viernes Esparza, después de que el día anterior Ortuzar cargara duramente contra los regionalistas por la querella interpuesta contra el exconsejero navarro Manu Ayerdi y dijera que es "muy difícil" un entendimiento con UPN, al que acusó de "matonismo político".

Javier Esparza ha dicho que entiende que Ortuzar defienda a Manu Ayerdi, pero "se puede defender sin insultar". "Ortuzar vino a insultar, es lo único que sabe hacer. Entiendo que le duela que el primer consejero del PNV en Navarra esté siendo investigado por un posible delito de corrupción, pero eso no justifica sus palabras. En UPN hemos presentado una querella porque creemos que hay un posible delito y los jueces han hablado", ha dicho.

Además, ha señalado que la ley foral vigente, que obliga a altos cargos a cesar en sus responsabilidades cuando son investigados, "fue impulsada por el PNV y Ayerdi votó a favor". "El grado de despropósito de las declaraciones de Ortuzar es enorme", ha asegurado.

A continuación, el presidente de UPN ha afirmado que Ortuzar "podría haber hablado con Ayerdi y haber revisado las declaraciones de miembros del PNV en Navarra contra cargos de UPN para dañar el honor de esos cargos y hacer daño a la formación política, o qué comportamiento tuvieron en el pacto del almacén contra la señora Goicoecha -exconsejera de UPN-, o contra el señor Pérez Arregui -parlamentario de UPN- en el caso de Ultzama".

Esparza ha afirmado que "cada vez que Ortuzar viene a Navarra cree que es su cortijo y no vamos a tolerar que piense que esto es tierra quemada y puede venir y hacer y decir lo que dé la gana".

Sobre las dificultades para el entendimiento entre UPN y PNV, Esparza ha señalado que "hace unos meses llegamos a un acuerdo con el PNV para mejorar las condiciones de los profesores de la educación pública y concertada, no hay ninguna obsesión, a veces coincidimos y a veces no". "Lo que sí vamos a exigir al PNV es que respete la realidad institucional de Navarra y a los navarros", ha dicho.

Javier Esparza ha añadido que, "cada vez que viene a Navarra, Ortuzar tiene el mismo tono, esa actitud prepotente, esa chulería con la que se expresa, y hace que los navarros, cuando llegan las elecciones rechacen al PNV". Así, ha afirmado que ninguno de los diputados de Navarra en el Congreso es del PNV.

Esparza ha afirmado que la formación nacionalista está "acostumbrada a actuar sin que nadie le tosa, desde el clientelismo mas rancio, y cuando se ven cuestionados reaccionan como Ortuzar, y eso refleja un PNV rancio, una actitud caciquil, se creen que están por encima del bien y del mal".

Javier Esparza ha asegurado que "ya le gustaría al PNV tener el apoyo mayoritario que tiene UPN en Navarra, tenemos más de 40 años de historia, hemos gobernado esta tierra, somos el principal partido". "UPN no tiene ningún caso de corrupción, cosa que no puede decir el PNV, no lo digo por Ayerdi, lo digo por el 'caso De Miguel' o por otros casos menores, porque están acostumbrados a gobernar de determinada manera", ha señalado.

Finalmente, Esparza ha afirmado que "en la política es bueno que haya más respeto y si el señor Ortuzar viene a Navarra le pediría que respete a los demás, como hacemos los demás con su formación política, y los mensajes incendiarios creo que no contribuyen a mejorar la convivencia en esta tierra".